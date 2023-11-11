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"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте - РИА Новости, 11.11.2023
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14:22 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/front-1908849736.html
"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте
"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте - РИА Новости, 11.11.2023
"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте
В рядах Вооруженных сил Украины будет еще больше дезертирства, прогнозирует экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:22
2023-11-11T14:22
политика
в мире
украина
москва
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В рядах Вооруженных сил Украины будет еще больше дезертирства, прогнозирует экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Это серьёзно. Русские намерены закончить это. И я думаю, что это будет ещё один момент, когда мы увидим, возможно, ещё больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить всё и позвонить друзьям в Москве&quot;, — утверждает эксперт.Он также считает, что из-за тяжелой ситуации на фронте и существенного сокращения поддержки Запада генералы ВСУ устроят президенту Украины Владимиру Зеленскому ссылку за рубеж.&quot;Я думаю, когда Залужный или какой-нибудь другой военачальник наберет критическую массу поддержки, то Зеленскому скажут поехать в Италию, в свое тосканское имение. &quot;Уезжай, забери свои деньги и уйди&quot;. Я думаю, что США к этому готовы. Совершенно очевидно, что в Вашингтоне хотят, чтобы он ушёл&quot;, — резюмировал Крук.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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политика, в мире, украина, москва, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6
Политика, В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Британская разведывательная служба MI6
"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте

Экс-агент MI6 Крук: в ближайшее время мы увидим еще больше дезертирства ВСУ

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В рядах Вооруженных сил Украины будет еще больше дезертирства, прогнозирует экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Это серьёзно. Русские намерены закончить это. И я думаю, что это будет ещё один момент, когда мы увидим, возможно, ещё больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить всё и позвонить друзьям в Москве", — утверждает эксперт.

Он также считает, что из-за тяжелой ситуации на фронте и существенного сокращения поддержки Запада генералы ВСУ устроят президенту Украины Владимиру Зеленскому ссылку за рубеж.
«

"Я думаю, когда Залужный или какой-нибудь другой военачальник наберет критическую массу поддержки, то Зеленскому скажут поехать в Италию, в свое тосканское имение. "Уезжай, забери свои деньги и уйди". Я думаю, что США к этому готовы. Совершенно очевидно, что в Вашингтоне хотят, чтобы он ушёл", — резюмировал Крук.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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ПолитикаВ миреУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныБританская разведывательная служба MI6
 
 
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