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"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте

"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте - РИА Новости, 11.11.2023

"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте

В рядах Вооруженных сил Украины будет еще больше дезертирства, прогнозирует экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:22

2023-11-11T14:22

2023-11-11T14:22

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владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В рядах Вооруженных сил Украины будет еще больше дезертирства, прогнозирует экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это серьёзно. Русские намерены закончить это. И я думаю, что это будет ещё один момент, когда мы увидим, возможно, ещё больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить всё и позвонить друзьям в Москве", — утверждает эксперт.Он также считает, что из-за тяжелой ситуации на фронте и существенного сокращения поддержки Запада генералы ВСУ устроят президенту Украины Владимиру Зеленскому ссылку за рубеж."Я думаю, когда Залужный или какой-нибудь другой военачальник наберет критическую массу поддержки, то Зеленскому скажут поехать в Италию, в свое тосканское имение. "Уезжай, забери свои деньги и уйди". Я думаю, что США к этому готовы. Совершенно очевидно, что в Вашингтоне хотят, чтобы он ушёл", — резюмировал Крук.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

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политика, в мире, украина, москва, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6