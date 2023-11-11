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В ЛНР предотвратили уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР

В ЛНР предотвратили уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР - РИА Новости, 11.11.2023

В ЛНР предотвратили уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР

Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке Луганской Народной Республики документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и Федерального бюро... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T04:04

2023-11-11T04:04

2023-11-11T15:35

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 ноя — РИА Новости. Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке Луганской Народной Республики документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и Федерального бюро расследований США, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР."Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели", — рассказал собеседник агентства.В найденных на месте документах оказались среди прочего списки сотрудников полиции Украины, в том числе кинологической службы, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР на территории Украины, а также выезжавших на это обучение за границу."Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов. И что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединенных Штатов Америки", — прокомментировала РИА Новости эксперт один из найденных на месте документов.

https://radiosputnik.ru/20230607/tsenzura-1876811707.html

украина

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украина, фбр, северодонецк, луганская народная республика, в мире