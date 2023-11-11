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В ЛНР предотвратили уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР - РИА Новости, 11.11.2023
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04:04 11.11.2023 (обновлено: 15:35 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/fbr-1908802388.html
В ЛНР предотвратили уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР
В ЛНР предотвратили уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР - РИА Новости, 11.11.2023
В ЛНР предотвратили уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР
Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке Луганской Народной Республики документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и Федерального бюро... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T04:04
2023-11-11T15:35
украина
фбр
северодонецк
луганская народная республика
в мире
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 ноя — РИА Новости. Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке Луганской Народной Республики документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и Федерального бюро расследований США, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР.&quot;Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели&quot;, — рассказал собеседник агентства.В найденных на месте документах оказались среди прочего списки сотрудников полиции Украины, в том числе кинологической службы, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР на территории Украины, а также выезжавших на это обучение за границу."Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов. И что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединенных Штатов Америки", — прокомментировала РИА Новости эксперт один из найденных на месте документов.
https://radiosputnik.ru/20230607/tsenzura-1876811707.html
украина
северодонецк
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украина, фбр, северодонецк, луганская народная республика, в мире
Украина, ФБР, Северодонецк, Луганская Народная Республика, В мире
В ЛНР предотвратили уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР

В ЛНР неизвестные попытались уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкНашивка на форме бойца МВД ЛНР
Нашивка на форме бойца МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Нашивка на форме бойца МВД ЛНР. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 ноя — РИА Новости. Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке Луганской Народной Республики документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и Федерального бюро расследований США, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР.
«

"Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели", — рассказал собеседник агентства.

В найденных на месте документах оказались среди прочего списки сотрудников полиции Украины, в том числе кинологической службы, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР на территории Украины, а также выезжавших на это обучение за границу.
"Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов. И что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединенных Штатов Америки", — прокомментировала РИА Новости эксперт один из найденных на месте документов.
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УкраинаФБРСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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