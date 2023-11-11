https://ria.ru/20231111/dron-1908831112.html

Опубликовано видео ювелирной работы российских военных с дроном на Украине

Опубликовано видео ювелирной работы российских военных с дроном на Украине - РИА Новости, 11.11.2023

Опубликовано видео ювелирной работы российских военных с дроном на Украине

Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников, действуя в глубоком тылу войск киевского режима, обнаружили и ликвидировали узел связи ВСУ,... РИА Новости, 11.11.2023

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2023-11-11T11:22

2023-11-11T16:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украина

сумская область

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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников, действуя в глубоком тылу войск киевского режима, обнаружили и ликвидировали узел связи ВСУ, рассказал РИА Новости российский военный с позывным Фортуна."Наши ребята получили от российских спецслужб ориентировку на ликвидацию вышки связи, использовавшейся в интересах ВСУ. Непосредственно по ней отработал расчет FPV-дрона "Гастелло", — уточнил собеседник агентства.Для контроля и корректировки удара российские военные использовали квадрокоптер Mavic."Бойцы обнаружили искомый объект и ликвидировали его точечным аккуратным ударом. Несмотря на то что ВСУ разместили свою инфраструктуру в непосредственной близости от гражданских строений, никаких жертв среди мирного населения или разрушений для гражданской инфраструктуры не было", — рассказал он. Ликвидированная российскими коптерщиками вышка связи украинских силовиков находилась на крыше ТЦ "Дом быта" в городе Середина-Буда Сумской области.

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908803979.html

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ювелирная" работа российских беспилотников в тылу украинских войск В распоряжении РИА Новости оказались кадры ювелирной работы «дронщиков» РФ в тылу врага. Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников, действуя в глубоком тылу украинских войск, обнаружили и ликвидировали узел связи, использовавшийся ВСУ. По цели был применен FPV-дрон «Гастелло». Ликвидированная вышка связи находилась на крыше ТЦ «Дом быта» в городе Середина-Буда Сумской области. 2023-11-11T11:22 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, украина, сумская область