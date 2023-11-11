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Опубликовано видео ювелирной работы российских военных с дроном на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 11.11.2023 (обновлено: 16:30 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/dron-1908831112.html
Опубликовано видео ювелирной работы российских военных с дроном на Украине
Опубликовано видео ювелирной работы российских военных с дроном на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
Опубликовано видео ювелирной работы российских военных с дроном на Украине
Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников, действуя в глубоком тылу войск киевского режима, обнаружили и ликвидировали узел связи ВСУ,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:22
2023-11-11T16:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
сумская область
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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников, действуя в глубоком тылу войск киевского режима, обнаружили и ликвидировали узел связи ВСУ, рассказал РИА Новости российский военный с позывным Фортуна.&quot;Наши ребята получили от российских спецслужб ориентировку на ликвидацию вышки связи, использовавшейся в интересах ВСУ. Непосредственно по ней отработал расчет FPV-дрона &quot;Гастелло&quot;, — уточнил собеседник агентства.Для контроля и корректировки удара российские военные использовали квадрокоптер Mavic."Бойцы обнаружили искомый объект и ликвидировали его точечным аккуратным ударом. Несмотря на то что ВСУ разместили свою инфраструктуру в непосредственной близости от гражданских строений, никаких жертв среди мирного населения или разрушений для гражданской инфраструктуры не было", — рассказал он. Ликвидированная российскими коптерщиками вышка связи украинских силовиков находилась на крыше ТЦ "Дом быта" в городе Середина-Буда Сумской области.
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908803979.html
украина
сумская область
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Влада Копылова
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"Ювелирная" работа российских беспилотников в тылу украинских войск
В распоряжении РИА Новости оказались кадры ювелирной работы «дронщиков» РФ в тылу врага. Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников, действуя в глубоком тылу украинских войск, обнаружили и ликвидировали узел связи, использовавшийся ВСУ. По цели был применен FPV-дрон «Гастелло». Ликвидированная вышка связи находилась на крыше ТЦ «Дом быта» в городе Середина-Буда Сумской области.
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вооруженные силы рф, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Сумская область
Опубликовано видео ювелирной работы российских военных с дроном на Украине

РИА Новости показало видео ювелирной работы ВС России с дроном в Сумской области

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников, действуя в глубоком тылу войск киевского режима, обнаружили и ликвидировали узел связи ВСУ, рассказал РИА Новости российский военный с позывным Фортуна.
«

"Наши ребята получили от российских спецслужб ориентировку на ликвидацию вышки связи, использовавшейся в интересах ВСУ. Непосредственно по ней отработал расчет FPV-дрона "Гастелло", — уточнил собеседник агентства.

Для контроля и корректировки удара российские военные использовали квадрокоптер Mavic.
"Бойцы обнаружили искомый объект и ликвидировали его точечным аккуратным ударом. Несмотря на то что ВСУ разместили свою инфраструктуру в непосредственной близости от гражданских строений, никаких жертв среди мирного населения или разрушений для гражданской инфраструктуры не было", — рассказал он.
Ликвидированная российскими коптерщиками вышка связи украинских силовиков находилась на крыше ТЦ "Дом быта" в городе Середина-Буда Сумской области.
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