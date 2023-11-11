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Демонстранты в Брюсселе осудили бездействие ЕС по ситуации в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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20:47 11.11.2023 (обновлено: 21:20 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/demonstranty-1908899820.html
Демонстранты в Брюсселе осудили бездействие ЕС по ситуации в Газе
Демонстранты в Брюсселе осудили бездействие ЕС по ситуации в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Демонстранты в Брюсселе осудили бездействие ЕС по ситуации в Газе
Новая демонстрация за прекращение огня в палестинском секторе Газа "Европейский марш за Палестину" прошла в Брюсселе в субботу, ее участники осудили ЕС за... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T20:47
2023-11-11T21:20
в мире
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брюссель
израиль
александр де кроо
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Новая демонстрация за прекращение огня в палестинском секторе Газа "Европейский марш за Палестину" прошла в Брюсселе в субботу, ее участники осудили ЕС за бездействие и потребовали добиваться от Израиля соблюдения международного права, передает корреспондент РИА Новости. По данным организаторов, в акции приняли участие 45 тысяч демонстрантов, полиция говорит о 21 тысяче. "Мы требуем от Бельгии и Европейского союза сделать все возможное, чтобы добиться немедленного прекращения огня, защиты гражданского населения, доступа международной помощи палестинцам в сектор Газа", - говорится в заявлении Федерации бельгийских профсоюзов, которая выступила в качестве организатора акции наряду с другими общественными организациями. Также демонстранты призвали поддержать международное расследование событий в Газе, в том числе финансово, способствовать привлечению к ответственности всех, "кто может быть причастен к военным преступлениям". Как рассказал один из участников акции, группа европейских адвокатов уже направила документы в Международный уголовный суд для расследования событий в Газе. Он призвал участников акции обращаться к местным депутатам и главам муниципалитетов, чтобы те, в свою очередь, требовали от федеральных властей более активных действий по прекращению огня. "Это должно сработать, особенно, учитывая то, что скоро пройдут выборы", - сказал участник акции. Ранее ряд бельгийских политических партий выступили за запрет в Бельгии и Евросоюзе продукции, произведенной на "оккупированных Израилем палестинских территориях", однако консенсуса в этом вопросе пока не достигнуто даже внутри страны. С инициативой выступила бельгийская партия Христианские демократы и фламандцы CD&amp;V. Инициатива предусматривает принятие закона, запрещающего продажу в Бельгии продукции, "которая имеет тесную связь с грубыми нарушениями прав человека и международного права". В законопроекте не говорится о конкретных товарах, но речь может идти об овощах и фруктах, а также о косметике. Еврокомиссия не стала комментировать эти предложения, напомнив, что санкции в ЕС принимаются единогласно всеми государствами-членами, а процесс является конфиденциальным. Лидеры ЕС по итогам заседания в Брюсселе призвали к "гуманитарным паузам" в Газе, но не смогли согласовать требование о прекращении огня. Европейский чиновник подтвердил журналистам в пятницу, что среди государств-членов Евросоюза нет единой позиции по этому вопросу. Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что считает непропорциональными действия Израиля, когда ради ликвидации члена движения ХАМАС наносится авиаудар по скоплению гражданских лиц в лагере палестинских беженцев в Газе.
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Демонстрация в Брюсселе из-за бездействие ЕС по ситуации в Газе
Новая демонстрация за прекращение огня в секторе Газа "Европейский марш за Палестину" прошла в Брюсселе, ее участники осудили ЕС за бездействие и потребовали добиваться от Израиля соблюдения международного права. По данным организаторов, в акции приняли участие 45 тыс человек. Видео корреспондента РИА Новости.
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в мире, бельгия, брюссель, израиль, александр де кроо, евросоюз, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бельгия, Брюссель, Израиль, Александр де Кроо, Евросоюз, ХАМАС, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Демонстранты в Брюсселе осудили бездействие ЕС по ситуации в Газе

Демонстранты в Брюсселе осудили бездействие ЕС по ситуации в секторе Газа

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Новая демонстрация за прекращение огня в палестинском секторе Газа "Европейский марш за Палестину" прошла в Брюсселе в субботу, ее участники осудили ЕС за бездействие и потребовали добиваться от Израиля соблюдения международного права, передает корреспондент РИА Новости.
По данным организаторов, в акции приняли участие 45 тысяч демонстрантов, полиция говорит о 21 тысяче.
© AFP 2023 / JOHN THYSПропалестинская демонстрация в Брюсселе
Пропалестинская демонстрация в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
Пропалестинская демонстрация в Брюсселе
«
"Мы требуем от Бельгии и Европейского союза сделать все возможное, чтобы добиться немедленного прекращения огня, защиты гражданского населения, доступа международной помощи палестинцам в сектор Газа", - говорится в заявлении Федерации бельгийских профсоюзов, которая выступила в качестве организатора акции наряду с другими общественными организациями.
Также демонстранты призвали поддержать международное расследование событий в Газе, в том числе финансово, способствовать привлечению к ответственности всех, "кто может быть причастен к военным преступлениям".
Как рассказал один из участников акции, группа европейских адвокатов уже направила документы в Международный уголовный суд для расследования событий в Газе. Он призвал участников акции обращаться к местным депутатам и главам муниципалитетов, чтобы те, в свою очередь, требовали от федеральных властей более активных действий по прекращению огня. "Это должно сработать, особенно, учитывая то, что скоро пройдут выборы", - сказал участник акции.
Ранее ряд бельгийских политических партий выступили за запрет в Бельгии и Евросоюзе продукции, произведенной на "оккупированных Израилем палестинских территориях", однако консенсуса в этом вопросе пока не достигнуто даже внутри страны. С инициативой выступила бельгийская партия Христианские демократы и фламандцы CD&V. Инициатива предусматривает принятие закона, запрещающего продажу в Бельгии продукции, "которая имеет тесную связь с грубыми нарушениями прав человека и международного права". В законопроекте не говорится о конкретных товарах, но речь может идти об овощах и фруктах, а также о косметике.
Машина полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Вчера, 19:37
Еврокомиссия не стала комментировать эти предложения, напомнив, что санкции в ЕС принимаются единогласно всеми государствами-членами, а процесс является конфиденциальным.
Лидеры ЕС по итогам заседания в Брюсселе призвали к "гуманитарным паузам" в Газе, но не смогли согласовать требование о прекращении огня. Европейский чиновник подтвердил журналистам в пятницу, что среди государств-членов Евросоюза нет единой позиции по этому вопросу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что считает непропорциональными действия Израиля, когда ради ликвидации члена движения ХАМАС наносится авиаудар по скоплению гражданских лиц в лагере палестинских беженцев в Газе.
Митинг в поддержку Палестины в Лондоне. 11 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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В миреБельгияБрюссельИзраильАлександр де КрооЕвросоюзХАМАСМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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