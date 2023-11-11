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СК завел дело о теракте после схода вагонов под Рязанью - РИА Новости, 12.11.2023
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19:22 11.11.2023 (обновлено: 00:16 12.11.2023)
https://ria.ru/20231111/delo-1908890607.html
СК завел дело о теракте после схода вагонов под Рязанью
СК завел дело о теракте после схода вагонов под Рязанью - РИА Новости, 12.11.2023
СК завел дело о теракте после схода вагонов под Рязанью
Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов в Рязанской области, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-11T19:22
2023-11-12T00:16
происшествия
россия
рязанская область
рязань
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьская железная дорога
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов в Рязанской области, сообщается в Telegram-канале СК. &quot;Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов в Рязанской области&quot;, — говорится в публикации.Речь идет о статьях о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств.Как уточнили в ведомстве, сегодня в 7:12 мск на 190-м километре третьего главного пути перегона "Рыбное — Блокпост 204 км" сработало самодельное взрывное устройство. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Состав следовал от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. Отмечается, что повреждения получили 15 вагонов, ущерб устанавливается. Следователи осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства.Ранее сегодня об инциденте сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Там отметили, что при сходе вагонов с рельсов незначительные травмы получил помощник машиниста. В МЖД подчеркнули, что угрозы экологии нет. По данным московской межрегиональной транспортной прокуратуры, с рельсов сошли вагоны с минеральными удобрениями. Ведомство организовало проверку.Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил оказать помощь РЖД в ликвидации последствий инцидента.
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происшествия, россия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф), октябрьская железная дорога
Происшествия, Россия, Рязанская область, Рязань, Следственный комитет России (СК РФ), Октябрьская железная дорога
СК завел дело о теракте после схода вагонов под Рязанью

СК РФ возбудил дело о теракте после схода грузовых вагонов в Рязанской области

© Следком/TelegramСотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. 11 ноября 2023
Сотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. 11 ноября 2023
© Следком/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. 11 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов в Рязанской области, сообщается в Telegram-канале СК.
«

"Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов в Рязанской области", — говорится в публикации.

Речь идет о статьях о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств.
Как уточнили в ведомстве, сегодня в 7:12 мск на 190-м километре третьего главного пути перегона "Рыбное — Блокпост 204 км" сработало самодельное взрывное устройство. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Состав следовал от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.
Отмечается, что повреждения получили 15 вагонов, ущерб устанавливается. Следователи осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства.
Ранее сегодня об инциденте сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Там отметили, что при сходе вагонов с рельсов незначительные травмы получил помощник машиниста. В МЖД подчеркнули, что угрозы экологии нет. По данным московской межрегиональной транспортной прокуратуры, с рельсов сошли вагоны с минеральными удобрениями. Ведомство организовало проверку.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил оказать помощь РЖД в ликвидации последствий инцидента.
Место обрушения конструкций склона около музея космонавтики в Калуге. 11 ноября 2023
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