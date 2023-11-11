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В Коми завели дело после ложного сообщения об опасности на авиарейсе - РИА Новости, 11.11.2023
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16:27 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/delo-1908866122.html
В Коми завели дело после ложного сообщения об опасности на авиарейсе
В Коми завели дело после ложного сообщения об опасности на авиарейсе - РИА Новости, 11.11.2023
В Коми завели дело после ложного сообщения об опасности на авиарейсе
Уголовное дело завели после того, как мужчина сообщил ложные сведения стюардессе о "якобы имеющейся опасности" на авиарейсе Ухта – Москва. Об этом говорится в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:27
2023-11-11T16:27
происшествия
москва
россия
ухта
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как мужчина сообщил ложные сведения стюардессе о "якобы имеющейся опасности" на авиарейсе Ухта – Москва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.По информации ведомства, 10 ноября мужчина 1973 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, рейса сообщением "Ухта – Москва (Внуково)", расположенного на стоянке аэропорта "Ухта", сообщил ложные сведения бортпроводнику воздушного судна о "якобы имеющейся опасности". Вылет указанного самолета был отменен, никто не пострадал. "Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента на борту воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма - ред.)", - говорится в сообщении.Уточняется, что проведен осмотр места происшествия, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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россия
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происшествия, москва, россия, ухта, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Ухта, Следственный комитет России (СК РФ)
В Коми завели дело после ложного сообщения об опасности на авиарейсе

В Коми завели уголовное дело после ложного сообщения об опасности на авиарейсе

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как мужчина сообщил ложные сведения стюардессе о "якобы имеющейся опасности" на авиарейсе Ухта – Москва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
По информации ведомства, 10 ноября мужчина 1973 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, рейса сообщением "Ухта – Москва (Внуково)", расположенного на стоянке аэропорта "Ухта", сообщил ложные сведения бортпроводнику воздушного судна о "якобы имеющейся опасности". Вылет указанного самолета был отменен, никто не пострадал.
«
"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента на борту воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма - ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проведен осмотр места происшествия, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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