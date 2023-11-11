https://ria.ru/20231111/delo-1908866122.html

В Коми завели дело после ложного сообщения об опасности на авиарейсе

В Коми завели дело после ложного сообщения об опасности на авиарейсе - РИА Новости, 11.11.2023

В Коми завели дело после ложного сообщения об опасности на авиарейсе

Уголовное дело завели после того, как мужчина сообщил ложные сведения стюардессе о "якобы имеющейся опасности" на авиарейсе Ухта – Москва. Об этом говорится в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:27

2023-11-11T16:27

2023-11-11T16:27

происшествия

москва

россия

ухта

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как мужчина сообщил ложные сведения стюардессе о "якобы имеющейся опасности" на авиарейсе Ухта – Москва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.По информации ведомства, 10 ноября мужчина 1973 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, рейса сообщением "Ухта – Москва (Внуково)", расположенного на стоянке аэропорта "Ухта", сообщил ложные сведения бортпроводнику воздушного судна о "якобы имеющейся опасности". Вылет указанного самолета был отменен, никто не пострадал. "Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента на борту воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма - ред.)", - говорится в сообщении.Уточняется, что проведен осмотр места происшествия, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20231102/sud-1906839752.html

москва

россия

ухта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, ухта, следственный комитет россии (ск рф)