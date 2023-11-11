https://ria.ru/20231111/deklaratsiya-1908896999.html

Страны ЛАГ и ОИК потребовали расследования военных преступлений Израиля

Страны ЛАГ и ОИК потребовали расследования военных преступлений Израиля - РИА Новости, 11.11.2023

Страны ЛАГ и ОИК потребовали расследования военных преступлений Израиля

Лидеры арабских и исламских стран по итогам саммита в Эр-Рияде потребовали от прокурора Международного уголовного суда (МУС) расследовать "военные преступления" РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T20:15

2023-11-11T20:15

2023-11-11T20:15

в мире

израиль

россия

иерусалим

хамас

международный уголовный суд

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Лидеры арабских и исламских стран по итогам саммита в Эр-Рияде потребовали от прокурора Международного уголовного суда (МУС) расследовать "военные преступления" Израиля на палестинских территориях, юристы из этих стран займутся сбором доказательств, говорится в итоговой декларации саммита. "Прокурор МУС обязан завершить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Израилем против палестинского народа на всех оккупированных палестинских территориях, включая Иерусалим, поручив генеральным секретариатам Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств следить за выполнением этого требования и создать два подразделения по правовому мониторингу со специалистами, которые задокументируют преступления Израиля, совершенные в секторе Газа с 7 октября 2023 года, и подготовят материалы для судебных разбирательств по всем нарушениям международного гуманитарного права, совершенным Израилем против палестинского народа в секторе Газа и на остальных оккупированных палестинских территориях, включая Иерусалим", - отмечается в документе. Указывается, что юристы обязаны представить свой отчет через 15 дней. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231111/deklaratsiya-1908894445.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, иерусалим, хамас, международный уголовный суд, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году