https://ria.ru/20231111/deklaratsiya-1908894445.html

Страны ЛАГ и ОИК потребовали от СБ ООН решения о прекращении боев в Газе

Страны ЛАГ и ОИК потребовали от СБ ООН решения о прекращении боев в Газе - РИА Новости, 11.11.2023

Страны ЛАГ и ОИК потребовали от СБ ООН решения о прекращении боев в Газе

Лидеры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовали от СБ ООН "принять обязательное решение о прекращении... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T20:00

2023-11-11T20:00

2023-11-11T20:00

в мире

израиль

оон

лига арабских государств

организация по запрещению химического оружия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907732013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4bcea662513b2636cd0b5f9dee42048f.jpg

ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовали от СБ ООН "принять обязательное решение о прекращении израильской агрессии в секторе Газа", говорится в декларации по итогам прошедшего в субботу в Эр-Рияде внеочередного арабо-исламского саммита. "Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и совершаемые Израилем военные преступления, убийства детей, женщин и журналистов, а также нападения на медработников ... Требуем от Совета Безопасности ООН принять обязательное решение о прекращении израильской агрессии и ограничении поселенческой деятельности", - отмечается в документе. Участники саммита также потребовали от Организации по запрещению химического оружия расследовать использование Израилем этого оружия. Кроме того, они обратились с требованием ко всем странам "прекратить экспорт оружия, используемого оккупационными властями против палестинского народа". "Агрессия против сектора Газа приравнивается к массовому военному преступлению. Необходимо предпринять немедленные международные действия по прекращению войны в Газе", - отмечается в коммюнике. Участники саммита также отвергли "любые попытки принудительного перемещения палестинцев внутри сектора Газа, Западного берега или Иерусалима". Они подчеркнули "необходимость освобождения всех заключенных, задержанных и гражданских лиц", а также "прекратить блокаду Газы и обеспечить свободный ввоз гуманитарной, продовольственной, медицинской помощи и топлива".

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, оон, лига арабских государств, организация по запрещению химического оружия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году