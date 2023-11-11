Страны ЛАГ и ОИК потребовали от СБ ООН решения о прекращении боев в Газе
Страны ЛАГ и ОИК приравняли агрессию Израиля к массовому военному преступлению
© BASHAR TALEBРазрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа
© BASHAR TALEB
Разрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовали от СБ ООН "принять обязательное решение о прекращении израильской агрессии в секторе Газа", говорится в декларации по итогам прошедшего в субботу в Эр-Рияде внеочередного арабо-исламского саммита.
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"Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и совершаемые Израилем военные преступления, убийства детей, женщин и журналистов, а также нападения на медработников ... Требуем от Совета Безопасности ООН принять обязательное решение о прекращении израильской агрессии и ограничении поселенческой деятельности", - отмечается в документе.
Участники саммита также потребовали от Организации по запрещению химического оружия расследовать использование Израилем этого оружия. Кроме того, они обратились с требованием ко всем странам "прекратить экспорт оружия, используемого оккупационными властями против палестинского народа".
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"Агрессия против сектора Газа приравнивается к массовому военному преступлению. Необходимо предпринять немедленные международные действия по прекращению войны в Газе", - отмечается в коммюнике. Участники саммита также отвергли "любые попытки принудительного перемещения палестинцев внутри сектора Газа, Западного берега или Иерусалима". Они подчеркнули "необходимость освобождения всех заключенных, задержанных и гражданских лиц", а также "прекратить блокаду Газы и обеспечить свободный ввоз гуманитарной, продовольственной, медицинской помощи и топлива".