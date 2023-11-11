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Страны ЛАГ и ОИК потребовали от СБ ООН решения о прекращении боев в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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20:00 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/deklaratsiya-1908894445.html
Страны ЛАГ и ОИК потребовали от СБ ООН решения о прекращении боев в Газе
Страны ЛАГ и ОИК потребовали от СБ ООН решения о прекращении боев в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Страны ЛАГ и ОИК потребовали от СБ ООН решения о прекращении боев в Газе
Лидеры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовали от СБ ООН "принять обязательное решение о прекращении... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T20:00
2023-11-11T20:00
в мире
израиль
оон
лига арабских государств
организация по запрещению химического оружия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовали от СБ ООН "принять обязательное решение о прекращении израильской агрессии в секторе Газа", говорится в декларации по итогам прошедшего в субботу в Эр-Рияде внеочередного арабо-исламского саммита. "Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и совершаемые Израилем военные преступления, убийства детей, женщин и журналистов, а также нападения на медработников ... Требуем от Совета Безопасности ООН принять обязательное решение о прекращении израильской агрессии и ограничении поселенческой деятельности", - отмечается в документе. Участники саммита также потребовали от Организации по запрещению химического оружия расследовать использование Израилем этого оружия. Кроме того, они обратились с требованием ко всем странам "прекратить экспорт оружия, используемого оккупационными властями против палестинского народа". "Агрессия против сектора Газа приравнивается к массовому военному преступлению. Необходимо предпринять немедленные международные действия по прекращению войны в Газе", - отмечается в коммюнике. Участники саммита также отвергли "любые попытки принудительного перемещения палестинцев внутри сектора Газа, Западного берега или Иерусалима". Они подчеркнули "необходимость освобождения всех заключенных, задержанных и гражданских лиц", а также "прекратить блокаду Газы и обеспечить свободный ввоз гуманитарной, продовольственной, медицинской помощи и топлива".
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60
в мире, израиль, оон, лига арабских государств, организация по запрещению химического оружия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, Лига арабских государств, Организация по запрещению химического оружия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Страны ЛАГ и ОИК потребовали от СБ ООН решения о прекращении боев в Газе

Страны ЛАГ и ОИК приравняли агрессию Израиля к массовому военному преступлению

© BASHAR TALEBРазрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа
Разрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа
© BASHAR TALEB
Разрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовали от СБ ООН "принять обязательное решение о прекращении израильской агрессии в секторе Газа", говорится в декларации по итогам прошедшего в субботу в Эр-Рияде внеочередного арабо-исламского саммита.
«
"Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и совершаемые Израилем военные преступления, убийства детей, женщин и журналистов, а также нападения на медработников ... Требуем от Совета Безопасности ООН принять обязательное решение о прекращении израильской агрессии и ограничении поселенческой деятельности", - отмечается в документе.
Участники саммита также потребовали от Организации по запрещению химического оружия расследовать использование Израилем этого оружия. Кроме того, они обратились с требованием ко всем странам "прекратить экспорт оружия, используемого оккупационными властями против палестинского народа".
«
"Агрессия против сектора Газа приравнивается к массовому военному преступлению. Необходимо предпринять немедленные международные действия по прекращению войны в Газе", - отмечается в коммюнике. Участники саммита также отвергли "любые попытки принудительного перемещения палестинцев внутри сектора Газа, Западного берега или Иерусалима". Они подчеркнули "необходимость освобождения всех заключенных, задержанных и гражданских лиц", а также "прекратить блокаду Газы и обеспечить свободный ввоз гуманитарной, продовольственной, медицинской помощи и топлива".
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В миреИзраильООНЛига арабских государствОрганизация по запрещению химического оружияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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