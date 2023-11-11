https://ria.ru/20231111/carlsberg-1908864428.html

В МИД ответили на обвинения главы Carlsberg в адрес России

В МИД ответили на обвинения главы Carlsberg в адрес России - РИА Новости, 11.11.2023

В МИД ответили на обвинения главы Carlsberg в адрес России

Обвинения главы датской пивоваренной компании "Карлсберг" Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы о попытке российских властей украсть бизнес концерна... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:14

2023-11-11T16:14

2023-11-11T16:30

россия

carlsberg

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвинения главы датской пивоваренной компании "Карлсберг" Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы о попытке российских властей украсть бизнес концерна несостоятельны и выглядят как попытка покинуть рынок попутно обанкротив российские компании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение "Карлсберга" покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Я.Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.Дипломат призвала руководство компании внимательно изучить российское законодательство, напомнив, что "компания "Балтика" не находится в собственности государства. Доли в уставном капитале переданы во временное управление Росимуществу, назначено временное руководство"."Исходим из того, что в компании "Карлсберг" работают достаточно профессиональные юристы, способные предоставить Я.Ааруп-Андерсену необходимые пояснения по этой теме", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, carlsberg, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика