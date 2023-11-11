Рейтинг@Mail.ru
В МИД ответили на обвинения главы Carlsberg в адрес России - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 11.11.2023 (обновлено: 16:30 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/carlsberg-1908864428.html
В МИД ответили на обвинения главы Carlsberg в адрес России
В МИД ответили на обвинения главы Carlsberg в адрес России - РИА Новости, 11.11.2023
В МИД ответили на обвинения главы Carlsberg в адрес России
Обвинения главы датской пивоваренной компании "Карлсберг" Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы о попытке российских властей украсть бизнес концерна... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:14
2023-11-11T16:30
россия
carlsberg
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884262023_166:0:3183:1697_1920x0_80_0_0_d2147bf55368c78c5f7a706e761849be.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвинения главы датской пивоваренной компании "Карлсберг" Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы о попытке российских властей украсть бизнес концерна несостоятельны и выглядят как попытка покинуть рынок попутно обанкротив российские компании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение "Карлсберга" покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Я.Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.Дипломат призвала руководство компании внимательно изучить российское законодательство, напомнив, что "компания "Балтика" не находится в собственности государства. Доли в уставном капитале переданы во временное управление Росимуществу, назначено временное руководство"."Исходим из того, что в компании "Карлсберг" работают достаточно профессиональные юристы, способные предоставить Я.Ааруп-Андерсену необходимые пояснения по этой теме", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884262023_543:0:2806:1697_1920x0_80_0_0_a0df9bda4f0263015b788d48aaa32df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, carlsberg, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика
Россия, Carlsberg, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика
В МИД ответили на обвинения главы Carlsberg в адрес России

В МИД назвали обвинения главы Carlsberg в адрес России несостоятельными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвинения главы датской пивоваренной компании "Карлсберг" Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы о попытке российских властей украсть бизнес концерна несостоятельны и выглядят как попытка покинуть рынок попутно обанкротив российские компании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение "Карлсберга" покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Я.Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Дипломат призвала руководство компании внимательно изучить российское законодательство, напомнив, что "компания "Балтика" не находится в собственности государства. Доли в уставном капитале переданы во временное управление Росимуществу, назначено временное руководство".
"Исходим из того, что в компании "Карлсберг" работают достаточно профессиональные юристы, способные предоставить Я.Ааруп-Андерсену необходимые пояснения по этой теме", - добавила Захарова.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за инвестиции в российское оружие
1 ноября, 10:59
 
РоссияCarlsbergМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала