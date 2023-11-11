https://ria.ru/20231111/byudzhet-1908850983.html
Комитет Госдумы одобрил увеличение некоторых расходов бюджета
Комитет Госдумы одобрил увеличение некоторых расходов бюджета - РИА Новости, 11.11.2023
Комитет Госдумы одобрил увеличение некоторых расходов бюджета
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал совместные поправки фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:31
2023-11-11T14:31
2023-11-11T14:31
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал совместные поправки фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы об увеличении расходов по отдельным направлениям на 138,6 миллиарда рублей счет перераспределения средств. Поправками, в частности, предлагается в 2024 году на 3,3 миллиарда рублей увеличить расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на 68,8 миллиона рублей – на субсидии издательствам, редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению. Дополнительно 3 миллиарда рублей на 2024 год выделяется на прохождение школьниками 8-11 классов и учащимися техникумов и колледжей двухлетнего курса обучения языкам программирования, 1,5 миллиарда - на поддержку проектов по созданию или развитию центров инженерных разработок на базе ВУЗов и научных организаций, 3 миллиарда - на поддержку экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции. На 2024-2026 годы увеличиваются в совокупности на 26,4 миллиарда рублей до 88,6 миллиарда бюджетные ассигнования на обеспечение комплексного развития сельских территорий, на 11,5 миллиарда до 28,8 миллиарда - на вовлечение в оборот земель сельхозназначения (гидромелиоративные и другие мероприятия), на 3 миллиарда до 11 миллиардов – на поддержку экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции, на 3 миллиарда до 9,9 миллиарда – на стимулирование спроса на покупку специализированной техники, в том числе сельскохозяйственной и строительной техники. Совокупные расходы на стимулирование спроса на покупку отечественных автомобилей отдельными категориями граждан (семьи с детьми, медработники, военные) в этот трехлетний период увеличиваются на 15 миллиардов рублей до 61 миллиарда, а на покупку транспортных средств бизнесом на 21 миллиард до 31 миллиарда. Расходы на поддержку производителей техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, поправками увеличиваются на 6 миллиардов рублей в год до 16,7 миллиарда, поддержку проектов по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия для промышленности – на 9 миллиардов до 15 3 миллиарда, целевое финансирование деятельности ФГБУ "НИИ Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина" – на 5 миллиардов до 12,9 миллиарда. Дополнительные средства выделяются также на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ, расширение программы "Профессионалитет", повышение эффективности службы занятости и другие цели.
https://ria.ru/20231111/nagruzka-1908845103.html
https://ria.ru/20231107/byudzhet-1908020996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф, единая россия, лдпр
Экономика, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР
Комитет Госдумы одобрил увеличение некоторых расходов бюджета
Комитет ГД одобрил увеличение расходов бюджета на 138,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал совместные поправки фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы об увеличении расходов по отдельным направлениям на 138,6 миллиарда рублей счет перераспределения средств.
Поправками, в частности, предлагается в 2024 году на 3,3 миллиарда рублей увеличить расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на 68,8 миллиона рублей – на субсидии издательствам, редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению.
Дополнительно 3 миллиарда рублей на 2024 год выделяется на прохождение школьниками 8-11 классов и учащимися техникумов и колледжей двухлетнего курса обучения языкам программирования, 1,5 миллиарда - на поддержку проектов по созданию или развитию центров инженерных разработок на базе ВУЗов и научных организаций, 3 миллиарда - на поддержку экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
На 2024-2026 годы увеличиваются в совокупности на 26,4 миллиарда рублей до 88,6 миллиарда бюджетные ассигнования на обеспечение комплексного развития сельских территорий, на 11,5 миллиарда до 28,8 миллиарда - на вовлечение в оборот земель сельхозназначения (гидромелиоративные и другие мероприятия), на 3 миллиарда до 11 миллиардов – на поддержку экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции, на 3 миллиарда до 9,9 миллиарда – на стимулирование спроса на покупку специализированной техники, в том числе сельскохозяйственной и строительной техники.
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Совокупные расходы на стимулирование спроса на покупку отечественных автомобилей отдельными категориями граждан (семьи с детьми, медработники, военные) в этот трехлетний период увеличиваются на 15 миллиардов рублей до 61 миллиарда, а на покупку транспортных средств бизнесом на 21 миллиард до 31 миллиарда.
Расходы на поддержку производителей техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, поправками увеличиваются на 6 миллиардов рублей в год до 16,7 миллиарда, поддержку проектов по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия для промышленности – на 9 миллиардов до 15 3 миллиарда, целевое финансирование деятельности ФГБУ "НИИ Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина" – на 5 миллиардов до 12,9 миллиарда.
Дополнительные средства выделяются также на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ
, расширение программы "Профессионалитет", повышение эффективности службы занятости и другие цели.
Минфин рассказал о внесенных в Госдуму поправках в бюджет