https://ria.ru/20231111/bulling-1908884027.html

"Новые люди" предложили разрешить VK и Дзену банить за буллинг

"Новые люди" предложили разрешить VK и Дзену банить за буллинг - РИА Новости, 11.11.2023

"Новые люди" предложили разрешить VK и Дзену банить за буллинг

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T18:36

2023-11-11T18:36

2023-11-11T18:37

общество

владислав даванков

владимир кириенко

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за навязчивое преследование и буллинг в личной переписке и комментариях, запрос отправлен генеральному директору VK Владимиру Кириенко в День борьбы с кибербуллингом. "В этой связи предлагаю дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за навязчивое преследование (сталкинг), буллинг и другие формы психологического и вербального насилия в личной переписке и комментариях. Это позволит сделать соцсети территорией без ненависти", - написано в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Даванков выразил благодарность за то, что в 2019 году VK запустила ежегодную информационную кампанию "День борьбы с кибербуллингом" и представила первое исследование по травле в сети. Но в то же время вице-спикер отметил, что борьба с кибербуллингом должна иметь системный характер, а не разовый. "При обращении пострадавшего (от кибербуллинга) в администрацию соцсети таких пользователей(кибербуллеров) необходимо банить на три дня в случае первого нарушения и давать вечный бан без возможности восстановления учётной записи – после второго", - предложил автор обращения. Он добавил, что качественная работа службы поддержки соцсетей позволит выявлять случаи травли и предпринимать меры. "На текущей момент такая деятельность пресекается в случае явных оскорблений и использования нецензурной лексики, однако на практике преследование и кибербуллинг может иметь более изощренные формы психологического насилия в отношении жертвы", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20231004/bulling-1900505815.html

https://ria.ru/20221208/shkola-1837176849.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владислав даванков, владимир кириенко