https://ria.ru/20231111/bulling-1908884027.html
"Новые люди" предложили разрешить VK и Дзену банить за буллинг
"Новые люди" предложили разрешить VK и Дзену банить за буллинг - РИА Новости, 11.11.2023
"Новые люди" предложили разрешить VK и Дзену банить за буллинг
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:36
2023-11-11T18:36
2023-11-11T18:37
общество
владислав даванков
владимир кириенко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за навязчивое преследование и буллинг в личной переписке и комментариях, запрос отправлен генеральному директору VK Владимиру Кириенко в День борьбы с кибербуллингом. "В этой связи предлагаю дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за навязчивое преследование (сталкинг), буллинг и другие формы психологического и вербального насилия в личной переписке и комментариях. Это позволит сделать соцсети территорией без ненависти", - написано в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Даванков выразил благодарность за то, что в 2019 году VK запустила ежегодную информационную кампанию "День борьбы с кибербуллингом" и представила первое исследование по травле в сети. Но в то же время вице-спикер отметил, что борьба с кибербуллингом должна иметь системный характер, а не разовый. "При обращении пострадавшего (от кибербуллинга) в администрацию соцсети таких пользователей(кибербуллеров) необходимо банить на три дня в случае первого нарушения и давать вечный бан без возможности восстановления учётной записи – после второго", - предложил автор обращения. Он добавил, что качественная работа службы поддержки соцсетей позволит выявлять случаи травли и предпринимать меры. "На текущей момент такая деятельность пресекается в случае явных оскорблений и использования нецензурной лексики, однако на практике преследование и кибербуллинг может иметь более изощренные формы психологического насилия в отношении жертвы", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20231004/bulling-1900505815.html
https://ria.ru/20221208/shkola-1837176849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владислав даванков, владимир кириенко
Общество, Владислав Даванков, Владимир Кириенко
"Новые люди" предложили разрешить VK и Дзену банить за буллинг
"Новые люди" предложили разрешить VK и Дзену банить за буллинг в переписке
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за навязчивое преследование и буллинг в личной переписке и комментариях, запрос отправлен генеральному директору VK Владимиру Кириенко в День борьбы с кибербуллингом.
"В этой связи предлагаю дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за навязчивое преследование (сталкинг), буллинг и другие формы психологического и вербального насилия в личной переписке и комментариях. Это позволит сделать соцсети территорией без ненависти", - написано в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Даванков выразил благодарность за то, что в 2019 году VK запустила ежегодную информационную кампанию "День борьбы с кибербуллингом" и представила первое исследование по травле в сети. Но в то же время вице-спикер отметил, что борьба с кибербуллингом должна иметь системный характер, а не разовый.
"При обращении пострадавшего (от кибербуллинга) в администрацию соцсети таких пользователей(кибербуллеров) необходимо банить на три дня в случае первого нарушения и давать вечный бан без возможности восстановления учётной записи – после второго", - предложил автор обращения.
Он добавил, что качественная работа службы поддержки соцсетей позволит выявлять случаи травли и предпринимать меры.
"На текущей момент такая деятельность пресекается в случае явных оскорблений и использования нецензурной лексики, однако на практике преследование и кибербуллинг может иметь более изощренные формы психологического насилия в отношении жертвы", - заключил парламентарий.
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