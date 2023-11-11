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В ДНР показали фрагменты американского картонного БПЛА - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/bpla-1908836085.html
В ДНР показали фрагменты американского картонного БПЛА
В ДНР показали фрагменты американского картонного БПЛА - РИА Новости, 11.11.2023
В ДНР показали фрагменты американского картонного БПЛА
Фрагменты американского БПЛА картонного типа показали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:14
2023-11-11T12:14
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Фрагменты американского БПЛА картонного типа показали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), передает корреспондент РИА Новости. "Интересно здесь то, что даже картон сделан в США - здесь нанесена маркировка на них. Беспилотник полностью картонного типа, он легкий. Данный беспилотник несет в себе от двух до 2,5 килограмма пластида. Они начинены поражающими элементами в виде бочонков. Когда идет разрыв, каждый бочонок отделяется", - рассказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. Он также обратил внимание на использование в БПЛА плат японского производства и рассказал об особенностях применения этих дронов. По словам Переверзева, такие беспилотники никогда не применяются по одному, одновременно используются пять-шесть аппаратов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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россия, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, СЦКК, Безопасность
В ДНР показали фрагменты американского картонного БПЛА

В представительстве ДНР в СЦКК показали фрагменты американского картонного БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Фрагменты американского БПЛА картонного типа показали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), передает корреспондент РИА Новости.
"Интересно здесь то, что даже картон сделан в США - здесь нанесена маркировка на них. Беспилотник полностью картонного типа, он легкий. Данный беспилотник несет в себе от двух до 2,5 килограмма пластида. Они начинены поражающими элементами в виде бочонков. Когда идет разрыв, каждый бочонок отделяется", - рассказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.
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Он также обратил внимание на использование в БПЛА плат японского производства и рассказал об особенностях применения этих дронов. По словам Переверзева, такие беспилотники никогда не применяются по одному, одновременно используются пять-шесть аппаратов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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