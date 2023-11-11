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ЦАХАЛ заявил, что поможет эвакуировать детей из больницы в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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23:36 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908912794.html
ЦАХАЛ заявил, что поможет эвакуировать детей из больницы в Газе
ЦАХАЛ заявил, что поможет эвакуировать детей из больницы в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
ЦАХАЛ заявил, что поможет эвакуировать детей из больницы в Газе
Армия Израиля заявила, что планирует помочь с эвакуацией пациентов, в частности, детей педиатрического отделения из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T23:36
2023-11-11T23:36
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что планирует помочь с эвакуацией пациентов, в частности, детей педиатрического отделения из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил бригадный генерал Даниэль Хагари во время брифинга. Ранее полковник Моше Тетро, чьи слова распространил офис координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны заявил, что израильская армия не окружала и не обстреливала больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, а ведет бои с бойцами палестинского движения ХАМАС рядом с ней. Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать. "Мы напрямую и регулярно общаемся с персоналом больницы. Сотрудники больницы "Аш-Шифа" обратились с просьбой завтра помочь малышам педиатрического отделения попасть в более безопасную больницу", - заявил Хагари на брифинге. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что поможет эвакуировать детей из больницы в Газе

Армия Израиля заявила, что поможет эвакуировать детей из больницы Аш-Шифа в Газе

© AP Photo / Abed KhaledРаненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что планирует помочь с эвакуацией пациентов, в частности, детей педиатрического отделения из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил бригадный генерал Даниэль Хагари во время брифинга.
Ранее полковник Моше Тетро, чьи слова распространил офис координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны заявил, что израильская армия не окружала и не обстреливала больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, а ведет бои с бойцами палестинского движения ХАМАС рядом с ней. Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать.
«
"Мы напрямую и регулярно общаемся с персоналом больницы. Сотрудники больницы "Аш-Шифа" обратились с просьбой завтра помочь малышам педиатрического отделения попасть в более безопасную больницу", - заявил Хагари на брифинге.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильский авиаудар по сектору Газа. 11 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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