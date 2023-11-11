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Израиль обстрелял родильное отделение больницы в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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18:03 11.11.2023 (обновлено: 18:38 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908878769.html
Израиль обстрелял родильное отделение больницы в Газе
Израиль обстрелял родильное отделение больницы в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Израиль обстрелял родильное отделение больницы в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по родильному отделению больницы "Аль-Шифа" в Газе, говорится в заявлении на сайте "Врачей без границ" (MSF). РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:03
2023-11-11T18:38
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ЖЕНЕВА, 11 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по родильному отделению больницы "Аль-Шифа" в Газе, говорится в заявлении на сайте "Врачей без границ" (MSF). &quot;В течение последних 24 часов больницы в Газе подвергались безжалостным бомбардировкам. Больничный комплекс &quot;Аль-Шифа&quot;, крупнейшее медицинское учреждение, где все еще работают сотрудники MSF, подвергся нескольким ударам, включая (удары. — Прим. ред.) по родильному и амбулаторному отделениям, что привело к многочисленным смертям и травмам&quot;, — сообщается в публикации.В организации добавили, что ее сотрудники стали свидетелями того, как люди, пытавшиеся покинуть учреждение, попали под обстрел. Там также подчеркнули, что "Аль-Шифа" — главный больничный комплекс в секторе Газа на 700 коек, оказывающий неотложную и хирургическую помощь. В MSF добавили, что сейчас в анклаве нет других учреждений, способных принять такое количество пациентов со сложными, иногда опасными для жизни травмами."Ситуация в "Аль-Шифе" поистине катастрофическая. Мы призываем израильское правительство прекратить это безжалостное наступление на систему здравоохранения Газы. Наши сотрудники и пациенты находятся в больнице "Аль-Шифа", где со вчерашнего дня не прекращаются интенсивные бомбардировки", — приводятся в документе слова главы миссии MSF на оккупированных палестинских территориях Энн Тейлор. "Врачи без границ" также сообщили, что накануне в этой больнице отключилось электричество, а машины скорой помощи больше не могут забирать раненых. В то же время непрекращающиеся обстрелы не позволяют эвакуировать пациентов и персонал, отметили в MSF. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 7 октября на палестинских территориях зарегистрировали по меньшей мере 245 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 118 — в Газе. Ранее представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подчеркнул, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильским военным добраться до них. Он добавил, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".На прошлой неделе палестинский Красный Полумесяц заявил, что израильские ВВС обстреляли окрестности больницы "Аль-Кудс", где укрываются около 14 тысяч перемещенных гражданских лиц, а также главного штаба организации в районе Таль-эль-Хава в городе Газа. Как утверждалось, при ударе в одном из зданий обрушился подвесной потолок, пострадали более 20 человек.Кроме того, органы внутренних дел Газы 31 октября сообщили, что не менее 400 человек погибли или получили ранения в результате авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по объекту при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, врачи без границ, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Врачи без границ, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль обстрелял родильное отделение больницы в Газе

Врачи без границ: Израиль нанес удар по родильному отделению больницы "Аль-Шифа"

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDИзраильский авиаудар по сектору Газа. 11 ноября 2023 года
Израильский авиаудар по сектору Газа. 11 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Израильский авиаудар по сектору Газа. 11 ноября 2023 года
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ЖЕНЕВА, 11 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по родильному отделению больницы "Аль-Шифа" в Газе, говорится в заявлении на сайте "Врачей без границ" (MSF).
«

"В течение последних 24 часов больницы в Газе подвергались безжалостным бомбардировкам. Больничный комплекс "Аль-Шифа", крупнейшее медицинское учреждение, где все еще работают сотрудники MSF, подвергся нескольким ударам, включая (удары. — Прим. ред.) по родильному и амбулаторному отделениям, что привело к многочисленным смертям и травмам", — сообщается в публикации.

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В организации добавили, что ее сотрудники стали свидетелями того, как люди, пытавшиеся покинуть учреждение, попали под обстрел.
Там также подчеркнули, что "Аль-Шифа" — главный больничный комплекс в секторе Газа на 700 коек, оказывающий неотложную и хирургическую помощь. В MSF добавили, что сейчас в анклаве нет других учреждений, способных принять такое количество пациентов со сложными, иногда опасными для жизни травмами.
"Ситуация в "Аль-Шифе" поистине катастрофическая. Мы призываем израильское правительство прекратить это безжалостное наступление на систему здравоохранения Газы. Наши сотрудники и пациенты находятся в больнице "Аль-Шифа", где со вчерашнего дня не прекращаются интенсивные бомбардировки", — приводятся в документе слова главы миссии MSF на оккупированных палестинских территориях Энн Тейлор.
"Врачи без границ" также сообщили, что накануне в этой больнице отключилось электричество, а машины скорой помощи больше не могут забирать раненых. В то же время непрекращающиеся обстрелы не позволяют эвакуировать пациентов и персонал, отметили в MSF.
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Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 7 октября на палестинских территориях зарегистрировали по меньшей мере 245 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 118 — в Газе.
Ранее представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подчеркнул, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильским военным добраться до них. Он добавил, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".
На прошлой неделе палестинский Красный Полумесяц заявил, что израильские ВВС обстреляли окрестности больницы "Аль-Кудс", где укрываются около 14 тысяч перемещенных гражданских лиц, а также главного штаба организации в районе Таль-эль-Хава в городе Газа. Как утверждалось, при ударе в одном из зданий обрушился подвесной потолок, пострадали более 20 человек.
Кроме того, органы внутренних дел Газы 31 октября сообщили, что не менее 400 человек погибли или получили ранения в результате авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по объекту при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинВрачи без границХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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