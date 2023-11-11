https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908870506.html

Израиль обстрелял больницу "Аль-Кудс", заявил Красный полумесяц

Израиль обстрелял больницу "Аль-Кудс", заявил Красный полумесяц - РИА Новости, 11.11.2023

Израиль обстрелял больницу "Аль-Кудс", заявил Красный полумесяц

Израильские танки обстреляли больницу "Аль-Кудс" , где укрываются тысячи перемещенных лиц, сообщает Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS). РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:54

2023-11-11T16:54

2023-11-11T17:04

красный полумесяц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Израильские танки обстреляли больницу "Аль-Кудс" , где укрываются тысячи перемещенных лиц, сообщает Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS).Ранее полумесяц сообщал, что в больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа укрываются 14 тысяч мирных жителей, в основном дети и женщины."Танки находятся в 20 метрах от больницы "Аль-Кудс", стреляют по больнице, среди перемещенных лиц царит паника и сильный страх", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в соцсети X.В пятницу Красный полумесяц сообщал, что войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/napadeniya-1908859329.html

https://ria.ru/20231107/konflikt-1908036972.html

израиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире