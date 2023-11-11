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"Врачи без границ" не смогли связаться с сотрудниками больницы "Аш-Шифа" - РИА Новости, 11.11.2023
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06:52 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908807311.html
"Врачи без границ" не смогли связаться с сотрудниками больницы "Аш-Шифа"
"Врачи без границ" не смогли связаться с сотрудниками больницы "Аш-Шифа" - РИА Новости, 11.11.2023
"Врачи без границ" не смогли связаться с сотрудниками больницы "Аш-Шифа"
Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что не может связаться с сотрудниками в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, пару часов назад работники РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T06:52
2023-11-11T06:52
израиль
восточный иерусалим
владимир путин
россия
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врачи без границ
хамас
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что не может связаться с сотрудниками в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, пару часов назад работники сообщали, что атаки на больницу усилились. "За последние несколько часов атаки на госпиталь "Аш-Шифа" резко усилились. Еще несколько часов назад сотрудники MSF, работающие в госпитале, сообщали о катастрофической ситуации внутри. В настоящее время мы не можем связаться ни с кем из наших сотрудников в "Аш-Шифе", и мы крайне обеспокоены безопасностью пациентов и медицинского персонала", - говорится в сообщении организации в социальной сети X. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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израиль, восточный иерусалим, владимир путин, россия, в мире, врачи без границ, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Россия, В мире, Врачи без границ, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Врачи без границ" не смогли связаться с сотрудниками больницы "Аш-Шифа"

Организация MSF не смогла связаться с сотрудниками в больнице "Аш-Шифа" в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что не может связаться с сотрудниками в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, пару часов назад работники сообщали, что атаки на больницу усилились.
«
"За последние несколько часов атаки на госпиталь "Аш-Шифа" резко усилились. Еще несколько часов назад сотрудники MSF, работающие в госпитале, сообщали о катастрофической ситуации внутри. В настоящее время мы не можем связаться ни с кем из наших сотрудников в "Аш-Шифе", и мы крайне обеспокоены безопасностью пациентов и медицинского персонала", - говорится в сообщении организации в социальной сети X.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Пострадавший в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Вчера, 05:37
 
ИзраильВосточный ИерусалимВладимир ПутинРоссияВ миреВрачи без границХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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