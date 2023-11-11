Рейтинг@Mail.ru
Больницу "Аль-Кудс" в Газе могут закрыть в ближайшие три часа - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 11.11.2023 (обновлено: 05:38 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908805133.html
Больницу "Аль-Кудс" в Газе могут закрыть в ближайшие три часа
Больницу "Аль-Кудс" в Газе могут закрыть в ближайшие три часа - РИА Новости, 11.11.2023
Больницу "Аль-Кудс" в Газе могут закрыть в ближайшие три часа
Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа может прекратить работу в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива, сообщает палестинское общество Красного... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T05:37
2023-11-11T05:38
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
красный полумесяц
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903307965_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_57465a9940deb314ca79f674d9e62ed0.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа может прекратить работу в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива, сообщает палестинское общество Красного полумесяца (PRCS). "Больница "Аль-Кудс" может быть закрыта в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива и неприбытия помощи. Пятьсот пациентов и раненых будут лишены медицинской помощи. Погибнут те, кто находится в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах", - говорится в сообщении палестинского общества Красного полумесяца в социальной сети X. Ранее в Красном полумесяце сообщали, что войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/gaza-1908803075.html
https://ria.ru/20231110/rebenok-1908791569.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903307965_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_d2577d1d77ba2bcc52695f9a22af0513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, красный полумесяц, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, Красный полумесяц, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Больницу "Аль-Кудс" в Газе могут закрыть в ближайшие три часа

PRCS: больница в Газе может закрыться в ближайшие три часа из-за расхода топлива

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкПострадавший в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта
Пострадавший в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
Пострадавший в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа может прекратить работу в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива, сообщает палестинское общество Красного полумесяца (PRCS).
«
"Больница "Аль-Кудс" может быть закрыта в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива и неприбытия помощи. Пятьсот пациентов и раненых будут лишены медицинской помощи. Погибнут те, кто находится в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах", - говорится в сообщении палестинского общества Красного полумесяца в социальной сети X.
Ранее в Красном полумесяце сообщали, что войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Возле больницы "Аш-Шифа" в Газе вечером гремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 04:35
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Каждые десять минут в Газе гибнет ребенок, заявил глава ВОЗ
10 ноября, 23:57
 
ИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСКрасный полумесяцООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала