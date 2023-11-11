https://ria.ru/20231111/bezdomnye-1908840297.html

С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных

С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных - РИА Новости, 11.11.2023

С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных

Власти Сан-Франциско принимают беспрецедентные меры по подготовке к саммиту АТЭС, проводится масштабная операция по "зачистке" города от бездомных, в районах,... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T12:57

2023-11-11T12:57

2023-11-11T12:57

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Сан-Франциско принимают беспрецедентные меры по подготовке к саммиту АТЭС, проводится масштабная операция по "зачистке" города от бездомных, в районах, где пройдет конференция, перекрыто движение, возводятся стальные ограждения, сообщает газета Daily Mail. Ранее власти Сан-Франциско заявили РИА Новости, что на время саммита АТЭС намерены предоставить приюты обитающим рядом с площадкой мероприятия бездомным. В то же время они не планируют открывать новые приюты из-за отсутствия на это бюджетных средств, так что возможности их размещения ограничены. "Решительные меры принимаются в Сан-Франциско, чтобы гарантировать, что мировым сановникам в ходе торгового саммита АТЭС не придется взаимодействовать с бездомными, - от расчистки лагерей до размещения "ночных послов" - чтобы не допускать бродяг в этот район", - пишет издание. По словам одного бездомного, которого коснулись меры по "зачистке", полиция попросила их не возвращаться в район своего предыдущего пребывания в течение недели. Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартует в субботу в Сан-Франциско. Мероприятие, которое продлится с 11 по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации. АТЭС – это международное объединение, нацеленное на содействие развитию торговли и инвестиций между экономиками стран-участниц. В него входят 20 стран, включая Россию, США и Китай, а также Гонконг, который хоть и является частью КНР, выделяется в качестве отдельного участника, увеличивая число членов до 21.

https://ria.ru/20230326/ssha-1860412299.html

https://ria.ru/20230518/pomosch-1872525202.html

сан-франциско

сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сан-франциско, сша, китай