https://ria.ru/20231111/bezdomnye-1908840297.html
С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных
С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных - РИА Новости, 11.11.2023
С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных
Власти Сан-Франциско принимают беспрецедентные меры по подготовке к саммиту АТЭС, проводится масштабная операция по "зачистке" города от бездомных, в районах,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:57
2023-11-11T12:57
2023-11-11T12:57
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Сан-Франциско принимают беспрецедентные меры по подготовке к саммиту АТЭС, проводится масштабная операция по "зачистке" города от бездомных, в районах, где пройдет конференция, перекрыто движение, возводятся стальные ограждения, сообщает газета Daily Mail. Ранее власти Сан-Франциско заявили РИА Новости, что на время саммита АТЭС намерены предоставить приюты обитающим рядом с площадкой мероприятия бездомным. В то же время они не планируют открывать новые приюты из-за отсутствия на это бюджетных средств, так что возможности их размещения ограничены. "Решительные меры принимаются в Сан-Франциско, чтобы гарантировать, что мировым сановникам в ходе торгового саммита АТЭС не придется взаимодействовать с бездомными, - от расчистки лагерей до размещения "ночных послов" - чтобы не допускать бродяг в этот район", - пишет издание. По словам одного бездомного, которого коснулись меры по "зачистке", полиция попросила их не возвращаться в район своего предыдущего пребывания в течение недели. Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартует в субботу в Сан-Франциско. Мероприятие, которое продлится с 11 по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации. АТЭС – это международное объединение, нацеленное на содействие развитию торговли и инвестиций между экономиками стран-участниц. В него входят 20 стран, включая Россию, США и Китай, а также Гонконг, который хоть и является частью КНР, выделяется в качестве отдельного участника, увеличивая число членов до 21.
https://ria.ru/20230326/ssha-1860412299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сан-франциско, сша, китай
В мире, Сан-Франциско, США, Китай
С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных
С улиц Сан-Франциско в преддверии саммита АТЭС выгоняют бездомных
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Власти Сан-Франциско принимают беспрецедентные меры по подготовке к саммиту АТЭС, проводится масштабная операция по "зачистке" города от бездомных, в районах, где пройдет конференция, перекрыто движение, возводятся стальные ограждения, сообщает газета Daily Mail
.
Ранее власти Сан-Франциско заявили РИА Новости, что на время саммита АТЭС намерены предоставить приюты обитающим рядом с площадкой мероприятия бездомным. В то же время они не планируют открывать новые приюты из-за отсутствия на это бюджетных средств, так что возможности их размещения ограничены.
Прежней жизни не будет. США столкнулись с неожиданной проблемой
"Решительные меры принимаются в Сан-Франциско, чтобы гарантировать, что мировым сановникам в ходе торгового саммита АТЭС не придется взаимодействовать с бездомными, - от расчистки лагерей до размещения "ночных послов" - чтобы не допускать бродяг в этот район", - пишет издание.
По словам одного бездомного, которого коснулись меры по "зачистке", полиция попросила их не возвращаться в район своего предыдущего пребывания в течение недели.
Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартует в субботу в Сан-Франциско.
Мероприятие, которое продлится с 11 по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США
в организации.
АТЭС – это международное объединение, нацеленное на содействие развитию торговли и инвестиций между экономиками стран-участниц. В него входят 20 стран, включая Россию
, США и Китай
, а также Гонконг
, который хоть и является частью КНР, выделяется в качестве отдельного участника, увеличивая число членов до 21.
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