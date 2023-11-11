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ПВО перехватила над Смоленской и Московской областями два украинских БПЛА - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:20 11.11.2023 (обновлено: 10:48 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/bespilotniki-1908796199.html
ПВО перехватила над Смоленской и Московской областями два украинских БПЛА
ПВО перехватила над Смоленской и Московской областями два украинских БПЛА - РИА Новости, 11.11.2023
ПВО перехватила над Смоленской и Московской областями два украинских БПЛА
Средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T01:20
2023-11-11T10:48
специальная военная операция на украине
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями, сообщили в Минобороны России.&quot;Десятого ноября около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — отметили в ведомстве.На месте падения беспилотника в Смоленской области пострадавших нет, уточнил позднее глава региона Василий Анохин.Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20231110/bespilotnik-1908707669.html
россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье)
ПВО перехватила над Смоленской и Московской областями два украинских БПЛА

Минобороны сообщило о ликвидации двух БПЛА в Смоленской и Московской областях

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями, сообщили в Минобороны России.
«

"Десятого ноября около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

На месте падения беспилотника в Смоленской области пострадавших нет, уточнил позднее глава региона Василий Анохин.
Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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