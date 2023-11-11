https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908836394.html

При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал

При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал - РИА Новости, 11.11.2023

При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал

Пострадавших, разрушений и изменений режима движения городского транспорта в Коломне нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа,... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T12:21

2023-11-11T12:21

2023-11-11T12:21

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

коломна

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пострадавших, разрушений и изменений режима движения городского транспорта в Коломне нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа, комментируя информацию о перехваченном беспилотнике. "Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет", - отметили в пресс-службе на вопрос об обстановке в городе после сообщений о сбитом беспилотнике. Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями, сообщили ранее в субботу в Минобороны. Там уточнили, что 10 ноября около 23.00 мск "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей".

https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908815738.html

московская область (подмосковье)

коломна

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), коломна