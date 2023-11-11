https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908836394.html
При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал
При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал - РИА Новости, 11.11.2023
При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал
Пострадавших, разрушений и изменений режима движения городского транспорта в Коломне нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:21
2023-11-11T12:21
2023-11-11T12:21
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
коломна
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пострадавших, разрушений и изменений режима движения городского транспорта в Коломне нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа, комментируя информацию о перехваченном беспилотнике. "Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет", - отметили в пресс-службе на вопрос об обстановке в городе после сообщений о сбитом беспилотнике. Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями, сообщили ранее в субботу в Минобороны. Там уточнили, что 10 ноября около 23.00 мск "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей".
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908815738.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коломна
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Коломна
При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал
При перехвате беспилотника в Коломне никто не пострадал, разрушений нет
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пострадавших, разрушений и изменений режима движения городского транспорта в Коломне нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа, комментируя информацию о перехваченном беспилотнике.
"Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет", - отметили в пресс-службе на вопрос об обстановке в городе после сообщений о сбитом беспилотнике.
Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями, сообщили ранее в субботу в Минобороны. Там уточнили, что 10 ноября около 23.00 мск "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей".
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника