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При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908836394.html
При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал
При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал - РИА Новости, 11.11.2023
При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал
Пострадавших, разрушений и изменений режима движения городского транспорта в Коломне нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:21
2023-11-11T12:21
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
коломна
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пострадавших, разрушений и изменений режима движения городского транспорта в Коломне нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа, комментируя информацию о перехваченном беспилотнике. "Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет", - отметили в пресс-службе на вопрос об обстановке в городе после сообщений о сбитом беспилотнике. Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями, сообщили ранее в субботу в Минобороны. Там уточнили, что 10 ноября около 23.00 мск "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей".
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908815738.html
московская область (подмосковье)
коломна
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московская область (подмосковье), коломна
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Коломна
При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал

При перехвате беспилотника в Коломне никто не пострадал, разрушений нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пострадавших, разрушений и изменений режима движения городского транспорта в Коломне нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа, комментируя информацию о перехваченном беспилотнике.
"Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет", - отметили в пресс-службе на вопрос об обстановке в городе после сообщений о сбитом беспилотнике.
Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями, сообщили ранее в субботу в Минобороны. Там уточнили, что 10 ноября около 23.00 мск "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей".
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Коломна
 
 
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