https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908808152.html

Губернатор Смоленской области рассказал о падении БПЛА

Губернатор Смоленской области рассказал о падении БПЛА - РИА Новости, 11.11.2023

Губернатор Смоленской области рассказал о падении БПЛА

На месте падения беспилотника в Смоленской области пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T07:12

2023-11-11T07:12

2023-11-11T07:15

смоленск

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На месте падения беспилотника в Смоленской области пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин."Уважаемые смоляне! Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности", - написал Анохин в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что 10 ноября около 23.00 мск российские средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями.

https://ria.ru/20231110/bespilotnik-1908707669.html

смоленск

смоленская область

московская область (подмосковье)

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2023

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смоленск, смоленская область, василий анохин, московская область (подмосковье), происшествия