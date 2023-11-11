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Губернатор Смоленской области рассказал о падении БПЛА - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 11.11.2023 (обновлено: 07:15 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908808152.html
Губернатор Смоленской области рассказал о падении БПЛА
Губернатор Смоленской области рассказал о падении БПЛА - РИА Новости, 11.11.2023
Губернатор Смоленской области рассказал о падении БПЛА
На месте падения беспилотника в Смоленской области пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T07:12
2023-11-11T07:15
смоленск
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На месте падения беспилотника в Смоленской области пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин."Уважаемые смоляне! Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности", - написал Анохин в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что 10 ноября около 23.00 мск российские средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями.
https://ria.ru/20231110/bespilotnik-1908707669.html
смоленск
смоленская область
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смоленск, смоленская область, василий анохин, московская область (подмосковье), происшествия
Смоленск, Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Губернатор Смоленской области рассказал о падении БПЛА

Губернатор Смоленской области Анохин: пострадавших при падении БПЛА нет

CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / СмоленскСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / Смоленск
Смоленск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На месте падения беспилотника в Смоленской области пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне! Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
10 ноября, 16:32
Ранее в Минобороны сообщили, что 10 ноября около 23.00 мск российские средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями.
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленскСмоленская областьВасилий АнохинМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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