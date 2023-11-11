https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801745.html
Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний - РИА Новости, 11.11.2023
Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, рассказал РИА... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T03:18
2023-11-11T03:18
2023-11-11T07:36
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, рассказал РИА Новости один из разработчиков.Ранее источник агентства сообщал, что ТрАМП проходит наземные испытания — на него установили штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные усиленные стойки шасси взамен технологических, используемых для наземных рулежек. "В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании", - сообщил разработчик. В следующих полетах будут нарабатывать статистику, изучать работу систем на различных режимах в разнообразных условиях.Собеседник также рассказал, что в ходе испытаний не обошлось без происшествий. "Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций", - сообщил он. Специалисты компании, по его словам, уже выясняют причину отказа, извлекут полезную информацию, внесут коррективы и продолжат доводку изделия. "Затем перейдем к полетам с полезной нагрузкой", - добавил источник.Транспортный беспилотник ТрАМП способен перевезти до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Особенностью машины является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — 3 тысячи метров.В гражданских целях дрон может использоваться для перевозки грузов, мониторинга лесных угодий и в сельском хозяйстве для химической обработки больших площадей. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование.Внешне ТрАМП представляет собой летательный аппарат классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. Двигатель расположен в передней части фюзеляжа.Усиленное шасси с пневматиками большого диаметра позволяют взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, а изначально встроенная парашютная система спасения – сохранить борт и груз при нештатных ситуациях. Простота и модульность конструкции аппарата позволяет в полевых условиях заменить крыло, двигатель и шасси.
https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857678404.html
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801462.html
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность
Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, рассказал РИА Новости один из разработчиков.
Ранее источник агентства сообщал, что ТрАМП проходит наземные испытания — на него установили штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные усиленные стойки шасси взамен технологических, используемых для наземных рулежек.
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП
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"В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании", - сообщил разработчик.
В следующих полетах будут нарабатывать статистику, изучать работу систем на различных режимах в разнообразных условиях.
Собеседник также рассказал, что в ходе испытаний не обошлось без происшествий. "Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций", - сообщил он.
Специалисты компании, по его словам, уже выясняют причину отказа, извлекут полезную информацию, внесут коррективы и продолжат доводку изделия.
"Затем перейдем к полетам с полезной нагрузкой", - добавил источник.
Транспортный беспилотник ТрАМП способен перевезти до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Особенностью машины является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — 3 тысячи метров.
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В гражданских целях дрон может использоваться для перевозки грузов, мониторинга лесных угодий и в сельском хозяйстве для химической обработки больших площадей. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование.
Внешне ТрАМП представляет собой летательный аппарат классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. Двигатель расположен в передней части фюзеляжа.
Усиленное шасси с пневматиками большого диаметра позволяют взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, а изначально встроенная парашютная система спасения – сохранить борт и груз при нештатных ситуациях. Простота и модульность конструкции аппарата позволяет в полевых условиях заменить крыло, двигатель и шасси.
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