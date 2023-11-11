Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 11.11.2023 (обновлено: 07:36 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801745.html
Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний - РИА Новости, 11.11.2023
Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, рассказал РИА... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T03:18
2023-11-11T07:36
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857716697_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_845ea1194495d70e2efc763566226e1c.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, рассказал РИА Новости один из разработчиков.Ранее источник агентства сообщал, что ТрАМП проходит наземные испытания — на него установили штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные усиленные стойки шасси взамен технологических, используемых для наземных рулежек. "В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании", - сообщил разработчик. В следующих полетах будут нарабатывать статистику, изучать работу систем на различных режимах в разнообразных условиях.Собеседник также рассказал, что в ходе испытаний не обошлось без происшествий. "Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций", - сообщил он. Специалисты компании, по его словам, уже выясняют причину отказа, извлекут полезную информацию, внесут коррективы и продолжат доводку изделия. "Затем перейдем к полетам с полезной нагрузкой", - добавил источник.Транспортный беспилотник ТрАМП способен перевезти до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Особенностью машины является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — 3 тысячи метров.В гражданских целях дрон может использоваться для перевозки грузов, мониторинга лесных угодий и в сельском хозяйстве для химической обработки больших площадей. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование.Внешне ТрАМП представляет собой летательный аппарат классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. Двигатель расположен в передней части фюзеляжа.Усиленное шасси с пневматиками большого диаметра позволяют взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, а изначально встроенная парашютная система спасения – сохранить борт и груз при нештатных ситуациях. Простота и модульность конструкции аппарата позволяет в полевых условиях заменить крыло, двигатель и шасси.
https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857678404.html
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801462.html
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857716697_88:0:1591:1127_1920x0_80_0_0_c49607c2d47dffd42a4192a638911cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность
Безопасность
Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

Дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Кадр видео
Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, рассказал РИА Новости один из разработчиков.
Ранее источник агентства сообщал, что ТрАМП проходит наземные испытания — на него установили штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные усиленные стойки шасси взамен технологических, используемых для наземных рулежек.
Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Кадр видео
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП
14 марта, 03:33
«
"В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании", - сообщил разработчик.
В следующих полетах будут нарабатывать статистику, изучать работу систем на различных режимах в разнообразных условиях.
Собеседник также рассказал, что в ходе испытаний не обошлось без происшествий. "Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций", - сообщил он.
Специалисты компании, по его словам, уже выясняют причину отказа, извлекут полезную информацию, внесут коррективы и продолжат доводку изделия.
"Затем перейдем к полетам с полезной нагрузкой", - добавил источник.
Транспортный беспилотник ТрАМП способен перевезти до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Особенностью машины является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — 3 тысячи метров.
Побережье - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В РТУ МИРЭА разработали подводный мини-беспилотник
Вчера, 03:11
В гражданских целях дрон может использоваться для перевозки грузов, мониторинга лесных угодий и в сельском хозяйстве для химической обработки больших площадей. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование.
Внешне ТрАМП представляет собой летательный аппарат классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. Двигатель расположен в передней части фюзеляжа.
Усиленное шасси с пневматиками большого диаметра позволяют взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, а изначально встроенная парашютная система спасения – сохранить борт и груз при нештатных ситуациях. Простота и модульность конструкции аппарата позволяет в полевых условиях заменить крыло, двигатель и шасси.
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В России создали беспилотник, которому практически не нужен оператор
22 августа, 03:36
 
Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала