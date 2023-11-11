https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801745.html

Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний - РИА Новости, 11.11.2023

Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, рассказал РИА... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T03:18

2023-11-11T03:18

2023-11-11T07:36

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, рассказал РИА Новости один из разработчиков.Ранее источник агентства сообщал, что ТрАМП проходит наземные испытания — на него установили штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные усиленные стойки шасси взамен технологических, используемых для наземных рулежек. "В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании", - сообщил разработчик. В следующих полетах будут нарабатывать статистику, изучать работу систем на различных режимах в разнообразных условиях.Собеседник также рассказал, что в ходе испытаний не обошлось без происшествий. "Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций", - сообщил он. Специалисты компании, по его словам, уже выясняют причину отказа, извлекут полезную информацию, внесут коррективы и продолжат доводку изделия. "Затем перейдем к полетам с полезной нагрузкой", - добавил источник.Транспортный беспилотник ТрАМП способен перевезти до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Особенностью машины является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — 3 тысячи метров.В гражданских целях дрон может использоваться для перевозки грузов, мониторинга лесных угодий и в сельском хозяйстве для химической обработки больших площадей. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование.Внешне ТрАМП представляет собой летательный аппарат классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. Двигатель расположен в передней части фюзеляжа.Усиленное шасси с пневматиками большого диаметра позволяют взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, а изначально встроенная парашютная система спасения – сохранить борт и груз при нештатных ситуациях. Простота и модульность конструкции аппарата позволяет в полевых условиях заменить крыло, двигатель и шасси.

https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857678404.html

https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801462.html

https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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