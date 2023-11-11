https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801462.html

В РТУ МИРЭА разработали подводный мини-беспилотник

В РТУ МИРЭА разработали подводный мини-беспилотник - РИА Новости, 11.11.2023

В РТУ МИРЭА разработали подводный мини-беспилотник

Автономный малоразмерный беспилотный подводный аппарат разработали в РТУ МИРЭА, он может погружаться на глубину до ста метров и проводить аварийные и ремонтные... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T03:11

2023-11-11T03:11

2023-11-11T05:17

рту мирэа

безопасность

технологии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Автономный малоразмерный беспилотный подводный аппарат разработали в РТУ МИРЭА, он может погружаться на глубину до ста метров и проводить аварийные и ремонтные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Специалисты РТУ МИРЭА представили автономный малоразмерный беспилотный подводный аппарат БПА-МИРЭА-Т. Беспилотник может погружаться на глубину до ста метров для проведения аварийных и ремонтных работ", - говорится в сообщении. Компактный аппарат весом всего три килограмма может погружаться на значительную глубину – до ста метров при температурах от -5 до +45 градусов по Цельсию, благодаря снижению массо-габаритных характеристик по сравнению с более "крупными" подводными беспилотными аппаратами, БПА-МИРЭА-Т может использоваться и с маломерных плавсредств — катеров, надувных лодок, необорудованных подъемными устройствами.В вузе добавили, что таким образом повышается мобильность устройства и появляется возможность выполнения принципиально новых работ, например, внутри корпуса аварийных подводных объектов: корабельной, авиационной, автомобильной техники. "О необходимости развития отрасли беспилотных аппаратов на протяжении довольно продолжительного времени говорят как в научных кругах, так и представители различных отраслей промышленности и бизнеса. Однако чаще всего речь идет о летательных аппаратах, тогда как "беспилотники" могут работать и под водой, и под землей. Сфера их применения практически безгранична. Уверен, что наша разработка будет востребована в различных сферах экономики и промышленности и положит начало реализации более масштабных проектов", - сказал ректор вуза Станислав Кудж, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230328/bespilotnik-1861120922.html

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рту мирэа, безопасность, технологии