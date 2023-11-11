https://ria.ru/20231111/belgrad-1908861144.html

В Сербии почтили память российских воинов, погибших в Первой мировой войне

В Сербии почтили память российских воинов, погибших в Первой мировой войне - РИА Новости, 11.11.2023

В Сербии почтили память российских воинов, погибших в Первой мировой войне

В столице Сербии представители посольств России, Белоруссии и местных властей почтили память российских солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне,... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:55

2023-11-11T15:55

2023-11-11T21:11

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БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. В столице Сербии представители посольств России, Белоруссии и местных властей почтили память российских солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне, передает корреспондент РИА Новости. День перемирия в Первой мировой войне является официальным праздником в Сербии. В честь него накануне были даны почетные артиллерийские залпы с плато Калемегдан у Белградской крепости в центре города. В возложении у памятника воинской славы в русской части некрополя в Белграде в субботу приняли участие посол России Александр Боцан-Харченко, сотрудники посольств РФ и Белоруссии, аппаратов военных атташе, представители минобороны Сербии и местных властей, члены общественных организаций. После панихиды и исполнения гимна России были возложены венки и цветы к мемориалу. Государственная делегация Сербии с представителями посольств и вооруженных сил страны ранее провели официальную церемонию на французском и британском кладбище, а также сербском военном участке Нового кладбища столицы Сербии. "Русский некрополь" в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал расположен в сербской столице на территории Нового кладбища, где находятся несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысячи русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны. По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов — защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде президент Сербии того времени Томислав Николич вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".

https://ria.ru/20200805/1575417751.html

https://ria.ru/20231103/krizis-1907155196.html

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Влада Копылова

в мире, сербия, белград (город), александр боцан-харченко, первая мировая война (1914-1918)