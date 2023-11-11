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ВКС России авиаударами поразили укрытие и пункт управления боевиков в Сирии - РИА Новости, 11.11.2023
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22:17 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/aviaudary-1908906746.html
ВКС России авиаударами поразили укрытие и пункт управления боевиков в Сирии
ВКС России авиаударами поразили укрытие и пункт управления боевиков в Сирии - РИА Новости, 11.11.2023
ВКС России авиаударами поразили укрытие и пункт управления боевиков в Сирии
ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов в Сирии, поражены укрытие боевиков и пункт управления в Идлибе, сообщил замруководителя российского центра... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T22:17
2023-11-11T22:17
в мире
россия
воздушно-космические силы россии
идлиб (мухафаза)
сирия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов в Сирии, поражены укрытие боевиков и пункт управления в Идлибе, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в результате которых поражены пункт управления и укрытие боевиков", - сказал он на брифинге.
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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, идлиб (мухафаза), сирия
В мире, Россия, Воздушно-космические силы России, Идлиб (мухафаза), Сирия
ВКС России авиаударами поразили укрытие и пункт управления боевиков в Сирии

ВКС РФ авиаударами поразили укрытие и пункт управления боевиков в Сирии

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкФронтовой бомбардировщик Су-24
Фронтовой бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Фронтовой бомбардировщик Су-24. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов в Сирии, поражены укрытие боевиков и пункт управления в Идлибе, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в результате которых поражены пункт управления и укрытие боевиков", - сказал он на брифинге.
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В миреРоссияВоздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)Сирия
 
 
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