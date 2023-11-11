https://ria.ru/20231111/aviaudary-1908906746.html

ВКС России авиаударами поразили укрытие и пункт управления боевиков в Сирии

ВКС России авиаударами поразили укрытие и пункт управления боевиков в Сирии - РИА Новости, 11.11.2023

ВКС России авиаударами поразили укрытие и пункт управления боевиков в Сирии

ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов в Сирии, поражены укрытие боевиков и пункт управления в Идлибе, сообщил замруководителя российского центра... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T22:17

2023-11-11T22:17

2023-11-11T22:17

в мире

россия

воздушно-космические силы россии

идлиб (мухафаза)

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893191756_0:185:3071:1912_1920x0_80_0_0_051a734e3e91796b95adfc95350ea4cf.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов в Сирии, поражены укрытие боевиков и пункт управления в Идлибе, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в результате которых поражены пункт управления и укрытие боевиков", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20231110/ataka-1908693241.html

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, воздушно-космические силы россии, идлиб (мухафаза), сирия