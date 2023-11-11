https://ria.ru/20231111/asad-1908874929.html

Асад призвал арабские страны прекратить отношения с Израилем

Асад призвал арабские страны прекратить отношения с Израилем - РИА Новости, 11.11.2023

Асад призвал арабские страны прекратить отношения с Израилем

Президент Сирии Башар Асад призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа, об этом он РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:31

2023-11-11T17:31

2023-11-11T17:31

в мире

израиль

сирия

саудовская аравия

башар асад

лаг

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа, об этом он заявил, выступая на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде. "Если у нас не будет никаких реальных инструментов для давления, не будет никакого смысла для дальнейших шагов. По крайней мере мы имеем политические инструменты. Прежде всего нужно прекратить какие-либо политические связи с сионистким образованием, во всех смыслах этого слова, начиная с экономики", - сказал сирийский президент. Условием для возвращения отношений с Израилем, по его словам, должно стать "прекращение агрессии" в секторе Газа. Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) проходят в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.

https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html

израиль

сирия

саудовская аравия

сектор газа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сирия, саудовская аравия, башар асад, лаг, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа