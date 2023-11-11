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Асад призвал арабские страны прекратить отношения с Израилем - РИА Новости, 11.11.2023
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17:31 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/asad-1908874929.html
Асад призвал арабские страны прекратить отношения с Израилем
Асад призвал арабские страны прекратить отношения с Израилем - РИА Новости, 11.11.2023
Асад призвал арабские страны прекратить отношения с Израилем
Президент Сирии Башар Асад призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа, об этом он РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:31
2023-11-11T17:31
в мире
израиль
сирия
саудовская аравия
башар асад
лаг
лига арабских государств
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа, об этом он заявил, выступая на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде. "Если у нас не будет никаких реальных инструментов для давления, не будет никакого смысла для дальнейших шагов. По крайней мере мы имеем политические инструменты. Прежде всего нужно прекратить какие-либо политические связи с сионистким образованием, во всех смыслах этого слова, начиная с экономики", - сказал сирийский президент. Условием для возвращения отношений с Израилем, по его словам, должно стать "прекращение агрессии" в секторе Газа. Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) проходят в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html
израиль
сирия
саудовская аравия
сектор газа
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в мире, израиль, сирия, саудовская аравия, башар асад, лаг, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Сирия, Саудовская Аравия, Башар Асад, ЛАГ, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Асад призвал арабские страны прекратить отношения с Израилем

Асад: арабские страны должны свернуть связи с Израилем для остановки боев в Газе

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа, об этом он заявил, выступая на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде.
«
"Если у нас не будет никаких реальных инструментов для давления, не будет никакого смысла для дальнейших шагов. По крайней мере мы имеем политические инструменты. Прежде всего нужно прекратить какие-либо политические связи с сионистким образованием, во всех смыслах этого слова, начиная с экономики", - сказал сирийский президент.
Условием для возвращения отношений с Израилем, по его словам, должно стать "прекращение агрессии" в секторе Газа.
Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) проходят в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
СМИ: операция в Газе грозит крупным конфликтом и изоляцией Израиля и США
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В миреИзраильСирияСаудовская АравияБашар АсадЛАГЛига арабских государствОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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