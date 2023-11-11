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Российская артиллерия поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/artilleriya-1908804454.html
Российская артиллерия поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ
Российская артиллерия поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
Российская артиллерия поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллерия Южной группировки российских войск на донецком направлении поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T05:07
2023-11-11T05:07
специальная военная операция на украине
клещеевка
артемовский
в мире
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Артиллерия Южной группировки российских войск на донецком направлении поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномета 120-го калибра. Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатометных расчетов АГС и СПГ, а также крупнокалиберного пулемета вблизи Клещеевки, Васюковки, Артемовского и Переездного Донецкой Народной Республики", - сообщил Астафьев.
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клещеевка, артемовский, в мире, вадим астафьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Артемовский, В мире, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины
Российская артиллерия поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллерия Южной группировки поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий гаубичного дивизиона ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Военнослужащий гаубичного дивизиона ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий гаубичного дивизиона ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Артиллерия Южной группировки российских войск на донецком направлении поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномета 120-го калибра. Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатометных расчетов АГС и СПГ, а также крупнокалиберного пулемета вблизи Клещеевки, Васюковки, Артемовского и Переездного Донецкой Народной Республики", - сообщил Астафьев.
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаАртемовскийВ миреВадим АстафьевВооруженные силы Украины
 
 
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