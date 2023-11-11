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Российская артиллерия поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ

Российская артиллерия поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023

Российская артиллерия поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллерия Южной группировки российских войск на донецком направлении поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T05:07

2023-11-11T05:07

2023-11-11T05:07

специальная военная операция на украине

клещеевка

артемовский

в мире

вадим астафьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Артиллерия Южной группировки российских войск на донецком направлении поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномета 120-го калибра. Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатометных расчетов АГС и СПГ, а также крупнокалиберного пулемета вблизи Клещеевки, Васюковки, Артемовского и Переездного Донецкой Народной Республики", - сообщил Астафьев.

клещеевка

артемовский

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клещеевка, артемовский, в мире, вадим астафьев, вооруженные силы украины