https://ria.ru/20231111/an-2-1908815098.html

Пилотов аварийного Ан-2 на Чукотке доставили в больницу

Пилотов аварийного Ан-2 на Чукотке доставили в больницу - РИА Новости, 11.11.2023

Пилотов аварийного Ан-2 на Чукотке доставили в больницу

Членов экипажа самолета Ан-2, который в пятницу совершил жесткую посадку на Чукотке, доставили санитарным бортом в больницу Анадыря, сообщает региональный главк РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:19

2023-11-11T09:19

2023-11-11T09:29

происшествия

чукотка

певек

анадырь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

ми-8 амтш

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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Членов экипажа самолета Ан-2, который в пятницу совершил жесткую посадку на Чукотке, доставили санитарным бортом в больницу Анадыря, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа на борту в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашла поисковая группа из числа работников артелей. Все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Капитан пошел пешком для поиска места связи. Позже его нашли живым, но в тяжелом состоянии. Всех троих доставили в артели. Им оказана первичная медицинская помощь при удаленном консультировании специалистов окружной больницы. В субботу за пилотами прилетел борт санавиации. Пассажир Ан-2 получил ушибы мягких тканей и от транспортировки отказался. "Двух пилотов, пострадавших в авиационном происшествии, доставили в столицу Чукотки вертолетом Ми-8 санитарной авиации. В окружной больнице им будет оказан весь комплекс необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231110/an-2-1908557693.html

чукотка

певек

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чукотка, певек, анадырь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ми-8 амтш