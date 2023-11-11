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Новый альянс. В США заявили об окончании конфликта на Украине
Новый альянс. В США заявили об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
Новый альянс. В США заявили об окончании конфликта на Украине
Вооруженный конфликт на Украине фактически завершился, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, об этом на своей странице в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T05:01
2023-11-11T05:01
2023-11-11T05:01
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вооруженный конфликт на Украине фактически завершился, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Конфликт на Украине фактически окончен. Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится", — написал он.По словам Макгрегора, против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник."Существует готовность начать действия против израильтян. Это невозможно игнорировать", — предупредил эксперт.Ранее польское издание Forsal отмечало, что эскалация палестино-израильского конфликта отвлекла Запад от Украины, с чем Владимиру Зеленскому, привыкшему к постоянному вниманию, придется смириться. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Ближний Восток, Израиль, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, ХАМАС, Вооруженные силы Украины
Новый альянс. В США заявили об окончании конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: конфликт на Украине фактически окончен