https://ria.ru/20231111/aktsiya-1908860969.html
В Лондоне произошли стычки перед пропалестинской акцией
В Лондоне произошли стычки перед пропалестинской акцией - РИА Новости, 11.11.2023
В Лондоне произошли стычки перед пропалестинской акцией
Стычки правых активистов и полиции произошли в центре Лондона, недалеко от военного мемориала Кенотаф, в День памяти павших и в преддверии крупной демонстрации... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:54
2023-11-11T15:54
2023-11-11T16:37
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лига английской обороны
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Стычки правых активистов и полиции произошли в центре Лондона, недалеко от военного мемориала Кенотаф, в День памяти павших и в преддверии крупной демонстрации в поддержку Палестины, сообщил в субботу телеканал Sky News. "Стычки произошли, когда правые активисты попытались добраться до Кенотафа в Лондоне", - говорится в сообщении телеканала. Большая толпа людей с флагами с крестом святого Георга, скандирующая лозунги в поддержку Англии, попыталась дойти до правительственной улицы Уайтхолл, однако полицейские преградили им путь, передает Sky News. После этого вспыхнули стычки, активисты начали закидывать полицию бутылками, пытаясь прорваться через баррикаду, и правоохранителям пришлось достать дубинки, сообщает телеканал. Отмечается, что инцидент произошел перед самым началом двухминутного молчания в память о погибших в конфликтах военных по случаю Дня памяти павших, однако на время памятной церемонии все лозунги стихли. После этого полиции удалось разогнать толпу, говорится в материале. В толпе находился и основатель ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсон, передает Sky News. Полиция Лондона в ответ на действия активистов заявила, что, "если их намерением является противостояние" запланированной позднее акции в поддержку Палестины, правоохранители будут использовать все доступные средства, чтобы предотвратить это. Крупная пропалестинская демонстрация пройдет в субботу в Лондоне. По прогнозам организаторов, в марше могут принять участие более полумиллиона человек, что сделает его самой крупной акцией с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Демонстрация также выпадает на День памяти павших, с чем связаны усиленное присутствие полиции и многочисленные призывы властей запретить её проведение. День памяти павших в Великобритании и странах Британского Содружества посвящен памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах, произошедших с начала Первой мировой войны. Он отмечается 11 ноября в годовщину подписания Компьенского перемирия, ознаменовавшего конец Первой мировой. Оно вступило в силу в 11 часов 11 ноября 1918 года, именно поэтому в Британии в этот день память погибших чтут двумя минутами молчания.
https://ria.ru/20231013/london-1902592183.html
https://ria.ru/20231111/erdogan-1908856328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, палестина, англия, лига английской обороны, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Лондон, Палестина, Англия, Лига английской обороны, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Лондоне произошли стычки перед пропалестинской акцией
В Лондоне произошли стычки с правыми активистами перед пропалестинской акцией
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости.
Стычки правых активистов и полиции произошли в центре Лондона, недалеко от военного мемориала Кенотаф, в День памяти павших и в преддверии крупной демонстрации в поддержку Палестины, сообщил в субботу телеканал Sky News
.
"Стычки произошли, когда правые активисты попытались добраться до Кенотафа в Лондоне", - говорится в сообщении телеканала.
Большая толпа людей с флагами с крестом святого Георга, скандирующая лозунги в поддержку Англии
, попыталась дойти до правительственной улицы Уайтхолл, однако полицейские преградили им путь, передает Sky News.
После этого вспыхнули стычки, активисты начали закидывать полицию бутылками, пытаясь прорваться через баррикаду, и правоохранителям пришлось достать дубинки, сообщает телеканал.
Отмечается, что инцидент произошел перед самым началом двухминутного молчания в память о погибших в конфликтах военных по случаю Дня памяти павших, однако на время памятной церемонии все лозунги стихли. После этого полиции удалось разогнать толпу, говорится в материале.
В Лондоне резко выросло число инцидентов, связанных с антисемитизмом
В толпе находился и основатель ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны
" Томми Робинсон, передает Sky News.
Полиция Лондона в ответ на действия активистов заявила, что, "если их намерением является противостояние" запланированной позднее акции в поддержку Палестины, правоохранители будут использовать все доступные средства, чтобы предотвратить это.
Крупная пропалестинская демонстрация пройдет в субботу в Лондоне. По прогнозам организаторов, в марше могут принять участие более полумиллиона человек, что сделает его самой крупной акцией с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке
. Демонстрация также выпадает на День памяти павших, с чем связаны усиленное присутствие полиции и многочисленные призывы властей запретить её проведение.
День памяти павших в Великобритании
и странах Британского Содружества посвящен памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах, произошедших с начала Первой мировой войны. Он отмечается 11 ноября в годовщину подписания Компьенского перемирия, ознаменовавшего конец Первой мировой. Оно вступило в силу в 11 часов 11 ноября 1918 года, именно поэтому в Британии в этот день память погибших чтут двумя минутами молчания.
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