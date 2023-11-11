https://ria.ru/20231111/aktsiya-1908860969.html

В Лондоне произошли стычки перед пропалестинской акцией

В Лондоне произошли стычки перед пропалестинской акцией - РИА Новости, 11.11.2023

В Лондоне произошли стычки перед пропалестинской акцией

Стычки правых активистов и полиции произошли в центре Лондона, недалеко от военного мемориала Кенотаф, в День памяти павших и в преддверии крупной демонстрации... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:54

2023-11-11T15:54

2023-11-11T16:37

в мире

лондон

палестина

англия

лига английской обороны

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908867071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b9ca2a7fcdb0acd62d392e353658957.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Стычки правых активистов и полиции произошли в центре Лондона, недалеко от военного мемориала Кенотаф, в День памяти павших и в преддверии крупной демонстрации в поддержку Палестины, сообщил в субботу телеканал Sky News. "Стычки произошли, когда правые активисты попытались добраться до Кенотафа в Лондоне", - говорится в сообщении телеканала. Большая толпа людей с флагами с крестом святого Георга, скандирующая лозунги в поддержку Англии, попыталась дойти до правительственной улицы Уайтхолл, однако полицейские преградили им путь, передает Sky News. После этого вспыхнули стычки, активисты начали закидывать полицию бутылками, пытаясь прорваться через баррикаду, и правоохранителям пришлось достать дубинки, сообщает телеканал. Отмечается, что инцидент произошел перед самым началом двухминутного молчания в память о погибших в конфликтах военных по случаю Дня памяти павших, однако на время памятной церемонии все лозунги стихли. После этого полиции удалось разогнать толпу, говорится в материале. В толпе находился и основатель ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсон, передает Sky News. Полиция Лондона в ответ на действия активистов заявила, что, "если их намерением является противостояние" запланированной позднее акции в поддержку Палестины, правоохранители будут использовать все доступные средства, чтобы предотвратить это. Крупная пропалестинская демонстрация пройдет в субботу в Лондоне. По прогнозам организаторов, в марше могут принять участие более полумиллиона человек, что сделает его самой крупной акцией с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Демонстрация также выпадает на День памяти павших, с чем связаны усиленное присутствие полиции и многочисленные призывы властей запретить её проведение. День памяти павших в Великобритании и странах Британского Содружества посвящен памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах, произошедших с начала Первой мировой войны. Он отмечается 11 ноября в годовщину подписания Компьенского перемирия, ознаменовавшего конец Первой мировой. Оно вступило в силу в 11 часов 11 ноября 1918 года, именно поэтому в Британии в этот день память погибших чтут двумя минутами молчания.

https://ria.ru/20231013/london-1902592183.html

https://ria.ru/20231111/erdogan-1908856328.html

лондон

палестина

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лондон, палестина, англия, лига английской обороны, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году