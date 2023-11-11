https://ria.ru/20231111/aktivy-1908852653.html

На Украине передали в управление Нацагентства активы Минтранспорта России

На Украине передали в управление Нацагентства активы Минтранспорта России - РИА Новости, 11.11.2023

На Украине передали в управление Нацагентства активы Минтранспорта России

Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление активы подсанкционного предприятия, конечным бенефициарным владельцем... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:44

2023-11-11T14:44

2023-11-11T14:44

россия

украина

киев

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление активы подсанкционного предприятия, конечным бенефициарным владельцем которого является министерство транспорта РФ, на сумму 170 миллионов гривен (более 4,7 миллиона долларов), сообщили в субботу в офисе генерального прокурора Украины. Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. В Кремле считают такие меры беспрецедентной экономической войной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, завладение Киевом замороженными российскими активами является прямым воровством. "Прокуратура передала в АРМА арестованные активы подсанкционного предприятия более чем на 170 миллионов гривен (более 4,7 миллиона долларов), .. учредителем которого является российская компания, а конечным бенефициарным владельцем – министерство транспорта РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса. Уточняется, что под арест попали объект недвижимости, денежные средства, размещенные на банковских счетах и автотранспорт.

https://ria.ru/20231109/aktivy-1908483697.html

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украина

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россия, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков