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Неподалеку от дома Байдена активисты требуют прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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23:16 11.11.2023 (обновлено: 23:17 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/aktivisty-1908911416.html
Неподалеку от дома Байдена активисты требуют прекратить огонь в Газе
Неподалеку от дома Байдена активисты требуют прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Неподалеку от дома Байдена активисты требуют прекратить огонь в Газе
Множество активистов собрались неподалеку от дома президента США Джо Байдена в штате Делавэр, требуя прекратить огонь в секторе Газа. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T23:16
2023-11-11T23:17
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Множество активистов собрались неподалеку от дома президента США Джо Байдена в штате Делавэр, требуя прекратить огонь в секторе Газа. Как сообщает телеканал Fox News, "сотни пропалестинских протестующих" направляются к дому Байдена в Делавэре. При этом партия "социализма и освобождения" в соцсети Х заявляет, что к демонстрации присоединились тысячи активистов. При этом в соцсетях публикуют видео, что толпа уже дошла до дома президента США. Об эксцессах пока не сообщается. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/miting-1908908977.html
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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Неподалеку от дома Байдена активисты требуют прекратить огонь в Газе

Неподалеку от дома Байдена в Делавэре активисты требуют прекращения огонь в Газе

© AP Photo / Carolyn KasterАвтомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр
Автомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Автомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Множество активистов собрались неподалеку от дома президента США Джо Байдена в штате Делавэр, требуя прекратить огонь в секторе Газа.
Как сообщает телеканал Fox News, "сотни пропалестинских протестующих" направляются к дому Байдена в Делавэре. При этом партия "социализма и освобождения" в соцсети Х заявляет, что к демонстрации присоединились тысячи активистов.
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
СМИ: более шести тысяч человек вышли на пропалестинский митинг в Берлине
Вчера, 22:59
При этом в соцсетях публикуют видео, что толпа уже дошла до дома президента США. Об эксцессах пока не сообщается.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Митинг в поддержку Палестины в Лондоне. 11 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ
Вчера, 20:23
 
В миреИзраильРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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