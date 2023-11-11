https://ria.ru/20231111/abbas-1908852833.html
Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе
Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе
Президент Палестины Махмуд Аббас выступая на саммите в Эр-Рияде призвал Совбез ООН провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:47
2023-11-11T14:47
2023-11-11T14:58
в мире
палестина
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас выступая на саммите в Эр-Рияде призвал Совбез ООН провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа."Мы призываем Совет безопасности (ООН) провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа", - заявил он.По его словам, Совбез ООН также должен предотвратить "принудительное перемещение палестинцев в секторе Газа"."Мы призываем Соединенные Штаты работать над прекращением израильской оккупации", - сказал Аббас.Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
https://ria.ru/20231111/gruzoviki-1908792161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, саудовская аравия
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Саудовская Аравия
Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе
Аббас призвал Совбез ООН провести международную мирную конференцию по Газе
ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас выступая на саммите в Эр-Рияде призвал Совбез ООН провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа.
"Мы призываем Совет безопасности (ООН) провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа", - заявил он.
По его словам, Совбез ООН также должен предотвратить "принудительное перемещение палестинцев в секторе Газа".
"Мы призываем Соединенные Штаты работать над прекращением израильской оккупации", - сказал Аббас.
Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ
) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии
Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
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