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Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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14:47 11.11.2023 (обновлено: 14:58 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/abbas-1908852833.html
Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе
Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе
Президент Палестины Махмуд Аббас выступая на саммите в Эр-Рияде призвал Совбез ООН провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:47
2023-11-11T14:58
в мире
палестина
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас выступая на саммите в Эр-Рияде призвал Совбез ООН провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа."Мы призываем Совет безопасности (ООН) провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа", - заявил он.По его словам, Совбез ООН также должен предотвратить "принудительное перемещение палестинцев в секторе Газа"."Мы призываем Соединенные Штаты работать над прекращением израильской оккупации", - сказал Аббас.Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
https://ria.ru/20231111/gruzoviki-1908792161.html
палестина
сша
саудовская аравия
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в мире, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, саудовская аравия
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Саудовская Аравия
Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе

Аббас призвал Совбез ООН провести международную мирную конференцию по Газе

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас выступая на саммите в Эр-Рияде призвал Совбез ООН провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа.
"Мы призываем Совет безопасности (ООН) провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа", - заявил он.
По его словам, Совбез ООН также должен предотвратить "принудительное перемещение палестинцев в секторе Газа".
"Мы призываем Соединенные Штаты работать над прекращением израильской оккупации", - сказал Аббас.
Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
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Вчера, 00:07
 
В миреПалестинаМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАСаудовская Аравия
 
 
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