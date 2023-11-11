https://ria.ru/20231111/abbas-1908852833.html

Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе

Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе - РИА Новости, 11.11.2023

Аббас призвал Совбез ООН провести мирную конференцию по Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас выступая на саммите в Эр-Рияде призвал Совбез ООН провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:47

2023-11-11T14:47

2023-11-11T14:58

в мире

палестина

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

саудовская аравия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_a5996ad8a7ac5dd157e5d3be2450f314.jpg

ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас выступая на саммите в Эр-Рияде призвал Совбез ООН провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа."Мы призываем Совет безопасности (ООН) провести международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа", - заявил он.По его словам, Совбез ООН также должен предотвратить "принудительное перемещение палестинцев в секторе Газа"."Мы призываем Соединенные Штаты работать над прекращением израильской оккупации", - сказал Аббас.Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.

https://ria.ru/20231111/gruzoviki-1908792161.html

палестина

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, саудовская аравия