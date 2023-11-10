https://ria.ru/20231110/zvezdy-1908647960.html

Посол России ответил на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

Посол России ответил на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида - РИА Новости, 10.11.2023

Посол России ответил на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

Утверждения МИД Франции о "вмешательстве" Москвы из-за инцидента со звездами Давида в Париже направлены на осложнение отношений между странами, заявил посол... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:34

2023-11-10T13:34

2023-11-10T15:53

франция

в мире

россия

алексей мешков

париж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906384907_0:224:2048:1376_1920x0_80_0_0_a094c1f7148e3058a911daa6b3b21f4e.jpg

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Утверждения МИД Франции о "вмешательстве" Москвы из-за инцидента со звездами Давида в Париже направлены на осложнение отношений между странами, заявил посол России Алексей Мешков.Как уточняется, сегодня дипломат участвовал в церемонии возложения венка к памятнику бойцам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции в Первую мировую войну."Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения", — сказал он после мероприятия. Мешков отметил, что французские власти не обращались к посольству за разъяснениями. По его словам, они "выступили через свой рупор", Министерство иностранных дел, даже не проведя расследование. "Мы ждем досконального расследования. К тому же у французов уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения", — подчеркнул дипломат.Ранее МИД Франции обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела и "создании напряженности" внутри страны из-за публикации порталом RRN снимков зданий со звездами Давида в Париже.В свою очередь, в посольстве России осудили "безосновательные попытки выискивать "российский след" в событиях, не имеющих отношения к нашей стране". Там также подчеркнули, что Париж стремится возложить на Москву ответственность за инцидент, чтобы дискредитировать ее. Тридцать первого октября в одном из районов французской столицы на жилые дома краской нанесли звезды Давида. Это произошло на фоне роста случаев антисемитизма в стране. В итоге десятки домов в 14-м округе на юге города покрылись еврейской религиозной символикой.Нанесенные баллончиками с краской через трафарет синие звезды были видны на ставнях и стенах жилых домов, офисных зданиях. Аналогичные изображения появились и в пригородах Парижа. Фотографии помеченных зданий быстро распространились в Сети.Позже французские власти задержали в рамках этого дела мужчину и женщину из Молдавии. Их решили выслать из страны.

https://ria.ru/20231106/antisemitizm-1907767258.html

https://ria.ru/20231105/evropa-1907599582.html

https://ria.ru/20231028/france-1905903933.html

франция

россия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире, россия, алексей мешков, париж