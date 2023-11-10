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Подведены итоги второго международного потока программы "Женщина-лидер"

Подведены итоги второго международного потока программы "Женщина-лидер" - РИА Новости, 10.11.2023

Подведены итоги второго международного потока программы "Женщина-лидер"

Участницы из 22 стран мира стали выпускницами второго международного потока образовательной программы "Женщина-лидер", вручение памятных дипломов и подведение... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:50

2023-11-10T13:50

2023-11-10T13:50

общество

москва

белоруссия

бразилия

валентина матвиенко

галина карелова

совет федерации рф

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Участницы из 22 стран мира стали выпускницами второго международного потока образовательной программы "Женщина-лидер", вручение памятных дипломов и подведение итогов потока состоялось в Москве, об этом сообщили в пресс-службе Совета Евразийского женского форума.Во втором международном потоке образовательного проекта "Женщина-лидер", который стартовал в июле, обучались 166 участниц из 22 стран мира, в том числе из Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Германии, Китая и других стран. В проекте приняли участие предпринимательницы, руководители общественных и некоммерческих организаций, представительницы различных уровней органов власти.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила выпускниц с успешным окончанием обучения."Уверена, что для каждой из вас обучение стало значимым этапом не только профессионального, но и личного развития. Теперь вы обладаете современными управленческими компетенциями, знаете, как запустить и реализовать важные социальные проекты, а главное – вы стали частью большой семьи программы "Женщина-лидер", обрели новых подруг и единомышленниц", – отметила Матвиенко.Она отметила, что проект задумывался как социальный лифт для раскрытия лидерского потенциала женщин, расширения их предпринимательского и творческого диапазона. А также пригласила принять участие в Евразийском женском форуме."Приглашаю вас принять участие в четвертом Евразийском женском форуме, чтобы рассказать всему миру о результатах своей работы, о том, как вы на практике применяете знания, полученные в рамках программы "Женщина-лидер", – подчеркнула Матвиенко.В свою очередь председатель Совета Евразийского женского форума, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова рассказала о результатах программы."Вне зависимости от того, где уже был или будет применен созданный нашими выпускницами проект, он всегда направлен на то, чтобы сделать окружающий мир лучше и добрее. В этом – главный результат и основная сила программы "Женщина-лидер", – заключила Карелова.По ее словам, за время существования программы в российских регионах было реализовано 169 проектов, созданных выпускницами программы "Женщина-лидер". Большинство направлений проектов связано с развитием территорий, а также воспитанием детей и подростков.Программа "Женщина-лидер" была создана по инициативе Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации в 2020 году при поддержке платформы "Россия – страна возможностей", мастерской управления "Сенеж" и Россотрудничества.

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общество, москва, белоруссия, бразилия, валентина матвиенко, галина карелова, совет федерации рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), социальный навигатор