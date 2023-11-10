https://ria.ru/20231110/zemletryasenie-1908775354.html
В Доминиканской республике произошло землетрясение
В Доминиканской республике произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2023
В Доминиканской республике произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Доминиканской республике, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T20:35
2023-11-10T20:35
2023-11-10T20:35
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Доминиканской республике, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 17.22 по времени UTC (20.22 мск) в 57 километрах к северо-западу от города Пуэрто-Плата с населением 146 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Доминиканской республике произошло землетрясение
В Доминиканской республике произошло землетрясение магнитудой 5,9