https://ria.ru/20231110/zemletryasenie-1908775354.html

В Доминиканской республике произошло землетрясение

В Доминиканской республике произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2023

В Доминиканской республике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Доминиканской республике, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T20:35

2023-11-10T20:35

2023-11-10T20:35

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Доминиканской республике, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 17.22 по времени UTC (20.22 мск) в 57 километрах к северо-западу от города Пуэрто-Плата с населением 146 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20231110/zemletryaseni-1908686693.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)