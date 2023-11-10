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На него не рассчитывают. Стало известно, что Запад приготовил Зеленскому - РИА Новости, 10.11.2023
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13:54 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908656288.html
На него не рассчитывают. Стало известно, что Запад приготовил Зеленскому
На него не рассчитывают. Стало известно, что Запад приготовил Зеленскому - РИА Новости, 10.11.2023
На него не рассчитывают. Стало известно, что Запад приготовил Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах по достижению мира с Россией, поскольку Запад найдет ему замену, пишет Asia Times. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:54
2023-11-10T13:54
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
валерий залужный
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах по достижению мира с Россией, поскольку Запад найдет ему замену, пишет Asia Times.&quot;По мере того как становится ясно, что армия Украины не может обеспечить победу, когда об этом говорит даже ее главнокомандующий, скоро союзники Украины начнут уповать не на военного лидера, а на того, кто сможет обеспечить мир, возможно, любой ценой&quot;, — говорится в материале.Журналист указал, что начавшаяся в октябре война между Израилем и ХАМАС показала всему миру неутешительную ситуацию Украины на поле боя, а ее союзники уже начинают негласно склонять Киев к переговорам с Россией, поскольку понимают, что успеха у армии Владимира Зеленского не будет.Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231110/proval-1908644003.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
На него не рассчитывают. Стало известно, что Запад приготовил Зеленскому

Asia Times: Зеленский не застанет достижение мира с Россией

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах по достижению мира с Россией, поскольку Запад найдет ему замену, пишет Asia Times.
«

"По мере того как становится ясно, что армия Украины не может обеспечить победу, когда об этом говорит даже ее главнокомандующий, скоро союзники Украины начнут уповать не на военного лидера, а на того, кто сможет обеспечить мир, возможно, любой ценой", — говорится в материале.

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Журналист указал, что начавшаяся в октябре война между Израилем и ХАМАС показала всему миру неутешительную ситуацию Украины на поле боя, а ее союзники уже начинают негласно склонять Киев к переговорам с Россией, поскольку понимают, что успеха у армии Владимира Зеленского не будет.
Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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