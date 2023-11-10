https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908656288.html

На него не рассчитывают. Стало известно, что Запад приготовил Зеленскому

На него не рассчитывают. Стало известно, что Запад приготовил Зеленскому - РИА Новости, 10.11.2023

На него не рассчитывают. Стало известно, что Запад приготовил Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах по достижению мира с Россией, поскольку Запад найдет ему замену, пишет Asia Times. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:54

2023-11-10T13:54

2023-11-10T13:54

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украина

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владимир зеленский

валерий залужный

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах по достижению мира с Россией, поскольку Запад найдет ему замену, пишет Asia Times."По мере того как становится ясно, что армия Украины не может обеспечить победу, когда об этом говорит даже ее главнокомандующий, скоро союзники Украины начнут уповать не на военного лидера, а на того, кто сможет обеспечить мир, возможно, любой ценой", — говорится в материале.Журналист указал, что начавшаяся в октябре война между Израилем и ХАМАС показала всему миру неутешительную ситуацию Украины на поле боя, а ее союзники уже начинают негласно склонять Киев к переговорам с Россией, поскольку понимают, что успеха у армии Владимира Зеленского не будет.Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231110/proval-1908644003.html

https://ria.ru/20231110/granitsy-1908607648.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, политика