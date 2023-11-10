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В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908642091.html
В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ
В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ
Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи - предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются, поэтому Киев "повышает градус красноречия",... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:22
2023-11-10T13:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи - предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются, поэтому Киев "повышает градус красноречия", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Зеленский и киевский режим, собственно, отчаянно обещают военные успехи на поле боя, обещают своим донорам. Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать, соответственно, Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут", - сообщил Песков, комментируя для журналистов слова Зеленского, заявившего, что компромисс неприемлем для Украины, которая по-прежнему не хочет, чтобы Россия была каким-то образом подключена к обсуждению потенциального урегулирования, и выразившего надежду на "положительные для Украины изменения к концу года".
https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908550339.html
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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ

Песков: Зеленский повышает градус красноречия перед донорами, которые волнуются

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи - предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются, поэтому Киев "повышает градус красноречия", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Зеленский и киевский режим, собственно, отчаянно обещают военные успехи на поле боя, обещают своим донорам. Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать, соответственно, Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут", - сообщил Песков, комментируя для журналистов слова Зеленского, заявившего, что компромисс неприемлем для Украины, которая по-прежнему не хочет, чтобы Россия была каким-то образом подключена к обсуждению потенциального урегулирования, и выразившего надежду на "положительные для Украины изменения к концу года".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Солдаты уже знают. Зеленского лишили последнего утешения
06:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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