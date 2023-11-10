https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908642091.html
В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ
В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ
Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи - предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются, поэтому Киев "повышает градус красноречия",... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:22
2023-11-10T13:22
2023-11-10T13:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_539c8fd4a34f1dd76ccc55e9db57ecfd.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи - предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются, поэтому Киев "повышает градус красноречия", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Зеленский и киевский режим, собственно, отчаянно обещают военные успехи на поле боя, обещают своим донорам. Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать, соответственно, Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут", - сообщил Песков, комментируя для журналистов слова Зеленского, заявившего, что компромисс неприемлем для Украины, которая по-прежнему не хочет, чтобы Россия была каким-то образом подключена к обсуждению потенциального урегулирования, и выразившего надежду на "положительные для Украины изменения к концу года".
https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908550339.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946279_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_8a25feea3ae5d3a1e353edf93d780f63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ
Песков: Зеленский повышает градус красноречия перед донорами, которые волнуются