https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908642091.html

В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ

В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023

В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ

Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи - предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются, поэтому Киев "повышает градус красноречия",... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:22

2023-11-10T13:22

2023-11-10T13:22

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

дмитрий песков

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи - предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются, поэтому Киев "повышает градус красноречия", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Зеленский и киевский режим, собственно, отчаянно обещают военные успехи на поле боя, обещают своим донорам. Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать, соответственно, Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут", - сообщил Песков, комментируя для журналистов слова Зеленского, заявившего, что компромисс неприемлем для Украины, которая по-прежнему не хочет, чтобы Россия была каким-то образом подключена к обсуждению потенциального урегулирования, и выразившего надежду на "положительные для Украины изменения к концу года".

https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908550339.html

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Кирилл Волков

россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр