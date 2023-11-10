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Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908638672.html
Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием
Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием - РИА Новости, 10.11.2023
Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал отчаяньем заявление Владимира Зеленского о планах продолжить... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:11
2023-11-10T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир рогов
украина
россия
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал отчаяньем заявление Владимира Зеленского о планах продолжить контрнаступление украинских войск. Ранее Зеленский заявил о планах ВСУ предпринять новые попытки наступления в этом и следующих годах по конкретным направлениям. "Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаяньи и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Запад понемногу начинает брать курс на снижение уровня оказания финансовой помощи режиму Зеленского.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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в мире, владимир зеленский, владимир рогов, украина, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Украина, Россия, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием

Рогов: Зеленский говорит о наступлении, потому что загнан в угол

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал отчаяньем заявление Владимира Зеленского о планах продолжить контрнаступление украинских войск.
Ранее Зеленский заявил о планах ВСУ предпринять новые попытки наступления в этом и следующих годах по конкретным направлениям.
"Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаяньи и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Запад понемногу начинает брать курс на снижение уровня оказания финансовой помощи режиму Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
6 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир РоговУкраинаРоссияЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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