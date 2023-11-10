https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908638672.html
Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием
Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием - РИА Новости, 10.11.2023
Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал отчаяньем заявление Владимира Зеленского о планах продолжить... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:11
2023-11-10T13:11
2023-11-10T13:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал отчаяньем заявление Владимира Зеленского о планах продолжить контрнаступление украинских войск. Ранее Зеленский заявил о планах ВСУ предпринять новые попытки наступления в этом и следующих годах по конкретным направлениям. "Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаяньи и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Запад понемногу начинает брать курс на снижение уровня оказания финансовой помощи режиму Зеленского.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием
Рогов: Зеленский говорит о наступлении, потому что загнан в угол
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал отчаяньем заявление Владимира Зеленского о планах продолжить контрнаступление украинских войск.
Ранее Зеленский заявил о планах ВСУ предпринять новые попытки наступления в этом и следующих годах по конкретным направлениям.
"Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаяньи и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Запад понемногу начинает брать курс на снижение уровня оказания финансовой помощи режиму Зеленского.
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