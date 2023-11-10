https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908550339.html

Солдаты уже знают. Зеленского лишили последнего утешения

Солдаты уже знают. Зеленского лишили последнего утешения - РИА Новости, 10.11.2023

Солдаты уже знают. Зеленского лишили последнего утешения

Последняя надежда Владимира Зеленского в виде истребителей F-16 не изменит положение ВСУ ввиду того, что их негде разместить, и ими некому управлять, об этом... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T06:08

2023-11-10T06:08

2023-11-10T08:25

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Последняя надежда Владимира Зеленского в виде истребителей F-16 не изменит положение ВСУ ввиду того, что их негде разместить, и ими некому управлять, об этом пишет портал Modern Diplomacy."Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, старые модели американских истребителей, обещанные Украине, не изменят положение на поле боя не только из-за сложностей в обслуживании, но и невозможности конкурировать с российскими самолетами, а также плотного покрытия ПВО России.ВСУ на данный момент, по словам авторов материала, испытывают "катастрофическую" нехватку в живой силе, в то время как Зеленский, вероятно, потерял поддержку своих генералов. Успешные наступательные действия России наряду с исчерпыванием каких-либо надежд Украины на военный успех дают понимание о безнадежности ситуации не только генералам, но и рядовым солдатам, говорится в статье."Очевидно, что нынешние тенденции негативны для Зеленского и негативны для Украины. Солдаты на поле боя уже это знают", — резюмируется в публикации.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.

https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908548093.html

https://ria.ru/20231110/vsu-1908545690.html

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