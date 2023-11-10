Рухнет миф. На Западе объяснили, чего на самом деле боится Зеленский
Филиппо: Зеленский боится, что украинцы обрушат миф о "новом Черчилле"
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил государственный переворот, отказавшись проводить выборы президента Украины, из страха перед согражданами, которые не изберут его на новый срок и тем самым обрушат миф о "новом Черчилле", об этом на своей странице в социальной сети X заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье", — написал он.
Филиппо добавил, что НАТО, в свою очередь, желает сохранить в лице Зеленского свою марионетку, чтобы самой определить время, когда от него следует избавиться.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
В понедельник Зеленский в очередной раз высказался о выборах президента Украины, назвав их "несвоевременными". Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать, в том числе "в окопах".