https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908548093.html

Рухнет миф. На Западе объяснили, чего на самом деле боится Зеленский

Рухнет миф. На Западе объяснили, чего на самом деле боится Зеленский - РИА Новости, 10.11.2023

Рухнет миф. На Западе объяснили, чего на самом деле боится Зеленский

Владимир Зеленский устроил государственный переворот, отказавшись проводить выборы президента Украины, из страха перед согражданами, которые не изберут его на... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T05:24

2023-11-10T05:24

2023-11-10T15:28

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украина

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил государственный переворот, отказавшись проводить выборы президента Украины, из страха перед согражданами, которые не изберут его на новый срок и тем самым обрушат миф о "новом Черчилле", об этом на своей странице в социальной сети X заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье", — написал он.Филиппо добавил, что НАТО, в свою очередь, желает сохранить в лице Зеленского свою марионетку, чтобы самой определить время, когда от него следует избавиться.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.В понедельник Зеленский в очередной раз высказался о выборах президента Украины, назвав их "несвоевременными". Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать, в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20231110/kuleba-1908539285.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато