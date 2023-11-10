Рейтинг@Mail.ru
Рухнет миф. На Западе объяснили, чего на самом деле боится Зеленский - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 10.11.2023 (обновлено: 15:28 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908548093.html
Рухнет миф. На Западе объяснили, чего на самом деле боится Зеленский
Рухнет миф. На Западе объяснили, чего на самом деле боится Зеленский - РИА Новости, 10.11.2023
Рухнет миф. На Западе объяснили, чего на самом деле боится Зеленский
Владимир Зеленский устроил государственный переворот, отказавшись проводить выборы президента Украины, из страха перед согражданами, которые не изберут его на... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:24
2023-11-10T15:28
в мире
украина
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил государственный переворот, отказавшись проводить выборы президента Украины, из страха перед согражданами, которые не изберут его на новый срок и тем самым обрушат миф о "новом Черчилле", об этом на своей странице в социальной сети X заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье", — написал он.Филиппо добавил, что НАТО, в свою очередь, желает сохранить в лице Зеленского свою марионетку, чтобы самой определить время, когда от него следует избавиться.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.В понедельник Зеленский в очередной раз высказался о выборах президента Украины, назвав их "несвоевременными". Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать, в том числе "в окопах".
https://ria.ru/20231110/kuleba-1908539285.html
https://ria.ru/20231110/general-1908536265.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a2f76ae35be5ce71a4e9ecdac88bca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
Рухнет миф. На Западе объяснили, чего на самом деле боится Зеленский

Филиппо: Зеленский боится, что украинцы обрушат миф о "новом Черчилле"

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил государственный переворот, отказавшись проводить выборы президента Украины, из страха перед согражданами, которые не изберут его на новый срок и тем самым обрушат миф о "новом Черчилле", об этом на своей странице в социальной сети X заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье", — написал он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
"Фикция": в США уличили Кулебу во лжи о соглашениях с Россией
01:07
Филиппо добавил, что НАТО, в свою очередь, желает сохранить в лице Зеленского свою марионетку, чтобы самой определить время, когда от него следует избавиться.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
В понедельник Зеленский в очередной раз высказался о выборах президента Украины, назвав их "несвоевременными". Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать, в том числе "в окопах".
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Немецкий генерал заявил о разгроме ВСУ и назвал следующие цели России
00:35
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала