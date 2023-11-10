https://ria.ru/20231110/zdravookhranenie-1908789362.html

Система здравоохранения Газы достигла точки невозврата, заявил МККК

Система здравоохранения Газы достигла точки невозврата, заявил МККК - РИА Новости, 10.11.2023

Система здравоохранения Газы достигла точки невозврата, заявил МККК

Система здравоохранения Газы достигла точки невозврата, жизни тысяч раненых, больных и перемещенных лиц находятся под угрозой, больницы должны быть защищены,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T23:19

2023-11-10T23:19

2023-11-10T23:28

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оон

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ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости. Система здравоохранения Газы достигла точки невозврата, жизни тысяч раненых, больных и перемещенных лиц находятся под угрозой, больницы должны быть защищены, говорится в пресс-релизе Международного комитета Красного Креста (МККК). "Перегруженная, испытывающая нехватку медикаментов и становящаяся все более небезопасной система здравоохранения в Газе достигла точки невозврата, подвергая риску жизни тысяч раненых, больных и перемещенных лиц", - сказано в документе. Организация добавляет, что нападения на медицинские учреждения и медработников наносят "серьезный удар" по системе здравоохранения в Газе, которая уже ослаблена после более чем месяца ожесточенных боев. "Разрушения, от которых страдают больницы в Газе, становятся невыносимыми и должны прекратиться. Жизни тысяч мирных жителей, пациентов и медицинского персонала находятся в опасности", - приводятся в заявлении слова главы офиса МККК в Газе Уильяма Шомбурга. Ранее в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 7 октября на палестинских территориях было зарегистрировано по меньшей мере 245 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 118 - в Газе. Ранее представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары израильской армии по объектам в Газе Армия Израиля опубликовала новое видео с ударами по объектам в Газе 2023-11-10T23:19 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, международный комитет красного креста (мккк), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году