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Губернатор Чукотки рассказал о состоянии пострадавших на борту Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
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13:47 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zdorove-1908653776.html
Губернатор Чукотки рассказал о состоянии пострадавших на борту Ан-2
Губернатор Чукотки рассказал о состоянии пострадавших на борту Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
Губернатор Чукотки рассказал о состоянии пострадавших на борту Ан-2
Все находившиеся на борту пропавшего Ан-2 на Чукотке получили травмы, капитан пешком отправился искать связь, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:47
2023-11-10T13:47
происшествия
чукотка
певек
полярный
владислав кузнецов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Все находившиеся на борту пропавшего Ан-2 на Чукотке получили травмы, капитан пешком отправился искать связь, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале. Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов позже сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, отозван из-за непогоды. На поиски выехали из артелей "Полярный" и "Шахтер". Кузнецов позже сообщил, что самолёт найден. "(Трое) получили ранения различной степени тяжести. Во время обнаружения на борту находилось два человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа", - написал Кузнецов. Он отметил, что пока все пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. Утром, если позволит погода, их вывезут санрейсом.
https://ria.ru/20231110/samolet-1908646970.html
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
чукотка
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происшествия, чукотка, певек, полярный, владислав кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Происшествия, Чукотка, Певек, Полярный, Владислав Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
Губернатор Чукотки рассказал о состоянии пострадавших на борту Ан-2

Губернатор: находившиеся на борту пропавшего Ан-2 на Чукотке получили травмы

© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкЧукотка
Чукотка - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Андрей Зима
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Чукотка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Все находившиеся на борту пропавшего Ан-2 на Чукотке получили травмы, капитан пешком отправился искать связь, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.
Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов позже сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, отозван из-за непогоды. На поиски выехали из артелей "Полярный" и "Шахтер". Кузнецов позже сообщил, что самолёт найден.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2
13:32
"(Трое) получили ранения различной степени тяжести. Во время обнаружения на борту находилось два человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа", - написал Кузнецов.
Он отметил, что пока все пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. Утром, если позволит погода, их вывезут санрейсом.
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
Аварии самолетов Ан-2 в России в 2019-2023 годах
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ПроисшествияЧукоткаПевекПолярныйВладислав КузнецовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2
 
 
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