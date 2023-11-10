https://ria.ru/20231110/zdorove-1908653776.html
Губернатор Чукотки рассказал о состоянии пострадавших на борту Ан-2
Губернатор Чукотки рассказал о состоянии пострадавших на борту Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
Губернатор Чукотки рассказал о состоянии пострадавших на борту Ан-2
Все находившиеся на борту пропавшего Ан-2 на Чукотке получили травмы, капитан пешком отправился искать связь, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:47
2023-11-10T13:47
2023-11-10T13:47
происшествия
чукотка
певек
полярный
владислав кузнецов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Все находившиеся на борту пропавшего Ан-2 на Чукотке получили травмы, капитан пешком отправился искать связь, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале. Ранее в ГУ МЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов позже сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, отозван из-за непогоды. На поиски выехали из артелей "Полярный" и "Шахтер". Кузнецов позже сообщил, что самолёт найден. "(Трое) получили ранения различной степени тяжести. Во время обнаружения на борту находилось два человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа", - написал Кузнецов. Он отметил, что пока все пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. Утром, если позволит погода, их вывезут санрейсом.
https://ria.ru/20231110/samolet-1908646970.html
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
чукотка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, певек, полярный, владислав кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Происшествия, Чукотка, Певек, Полярный, Владислав Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
Губернатор Чукотки рассказал о состоянии пострадавших на борту Ан-2
Губернатор: находившиеся на борту пропавшего Ан-2 на Чукотке получили травмы