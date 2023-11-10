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Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов
Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов - РИА Новости, 10.11.2023
Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов
Фонд микрофинансирования Московской области выдал свыше 4,5 миллиарда рублей в виде льготных займов для бизнеса региона с момента своего основания, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:14
2023-11-10T17:14
2023-11-10T17:14
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Московской области выдал свыше 4,5 миллиарда рублей в виде льготных займов для бизнеса региона с момента своего основания, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "За все время работы Московский областной фонд микрофинансирования, основанный в 2009 году, выдал бизнесу региона почти три тысячи льготных займов на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей. Первый заем фонда был выдан в феврале 2010 года", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, максимальная сумма предоставляемого фондом займа - пять миллионов рублей. На сегодняшний день для малого и среднего предпринимательства Подмосковья работают 13 кредитных программ фонда.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), бизнес
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