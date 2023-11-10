https://ria.ru/20231110/zaymy-1908724317.html

Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов

Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов - РИА Новости, 10.11.2023

Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов

Фонд микрофинансирования Московской области выдал свыше 4,5 миллиарда рублей в виде льготных займов для бизнеса региона с момента своего основания, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:14

2023-11-10T17:14

2023-11-10T17:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

бизнес

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Московской области выдал свыше 4,5 миллиарда рублей в виде льготных займов для бизнеса региона с момента своего основания, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "За все время работы Московский областной фонд микрофинансирования, основанный в 2009 году, выдал бизнесу региона почти три тысячи льготных займов на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей. Первый заем фонда был выдан в феврале 2010 года", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, максимальная сумма предоставляемого фондом займа - пять миллионов рублей. На сегодняшний день для малого и среднего предпринимательства Подмосковья работают 13 кредитных программ фонда.

https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908705526.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), бизнес