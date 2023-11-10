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Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов - РИА Новости, 10.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:14 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zaymy-1908724317.html
Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов
Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов - РИА Новости, 10.11.2023
Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов
Фонд микрофинансирования Московской области выдал свыше 4,5 миллиарда рублей в виде льготных займов для бизнеса региона с момента своего основания, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:14
2023-11-10T17:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
бизнес
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Московской области выдал свыше 4,5 миллиарда рублей в виде льготных займов для бизнеса региона с момента своего основания, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "За все время работы Московский областной фонд микрофинансирования, основанный в 2009 году, выдал бизнесу региона почти три тысячи льготных займов на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей. Первый заем фонда был выдан в феврале 2010 года", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, максимальная сумма предоставляемого фондом займа - пять миллионов рублей. На сегодняшний день для малого и среднего предпринимательства Подмосковья работают 13 кредитных программ фонда.
https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908705526.html
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московская область (подмосковье), бизнес
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Бизнес

Подмосковный бизнес получил 4,5 миллиарда рублей льготных займов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Московской области выдал свыше 4,5 миллиарда рублей в виде льготных займов для бизнеса региона с момента своего основания, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"За все время работы Московский областной фонд микрофинансирования, основанный в 2009 году, выдал бизнесу региона почти три тысячи льготных займов на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей. Первый заем фонда был выдан в феврале 2010 года", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
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Более 120 тысяч человек посетили фестиваль энергосбережения в Подмосковье
16:21
Как отметили в ведомстве, максимальная сумма предоставляемого фондом займа - пять миллионов рублей.
На сегодняшний день для малого и среднего предпринимательства Подмосковья работают 13 кредитных программ фонда.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Бизнес
 
 
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