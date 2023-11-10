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Заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу - РИА Новости, 10.11.2023
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01:09 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zasedanie-1908539628.html
Заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу
Заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу - РИА Новости, 10.11.2023
Заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу
Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа намечено на пятницу, следует из графика заседаний Совбеза. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T01:09
2023-11-10T01:09
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 9 ноя - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа намечено на пятницу, следует из графика заседаний Совбеза. Заседание запланировано на 23.00 мск. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231106/antisemitizm-1907767258.html
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в мире, израиль, россия, хамас, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу

Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу вечером

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 9 ноя - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа намечено на пятницу, следует из графика заседаний Совбеза.
Заседание запланировано на 23.00 мск.
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан в зале заседаний СБ ООН - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Постпред Израиля в ООН призвал мировое сообщество к борьбе с антисемитизмом
6 ноября, 20:14
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
МИД России ответил на заявления постпреда Израиля в ООН
3 ноября, 17:33
 
В миреИзраильРоссияХАМАССовет Безопасности ООНООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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