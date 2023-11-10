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Заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу

Заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу - РИА Новости, 10.11.2023

Заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа намечено на пятницу, следует из графика заседаний Совбеза. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T01:09

2023-11-10T01:09

2023-11-10T01:09

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ООН, 9 ноя - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа намечено на пятницу, следует из графика заседаний Совбеза. Заседание запланировано на 23.00 мск. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231106/antisemitizm-1907767258.html

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в мире, израиль, россия, хамас, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году