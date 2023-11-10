Заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу
Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию пройдет в пятницу вечером
© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 9 ноя - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа намечено на пятницу, следует из графика заседаний Совбеза.
Заседание запланировано на 23.00 мск.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.