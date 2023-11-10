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ВСУ фосфором уничтожают Кинбурнский заповедник, сообщил российский военный - РИА Новости, 10.11.2023
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06:09 10.11.2023 (обновлено: 15:09 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/zapovednik-1908550488.html
ВСУ фосфором уничтожают Кинбурнский заповедник, сообщил российский военный
ВСУ фосфором уничтожают Кинбурнский заповедник, сообщил российский военный - РИА Новости, 10.11.2023
ВСУ фосфором уничтожают Кинбурнский заповедник, сообщил российский военный
Украинская армия прицельно наносит удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы с помощью снарядов, начиненных белым фосфором, также войска киевского режима... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T06:09
2023-11-10T15:09
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Украинская армия прицельно наносит удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы с помощью снарядов, начиненных белым фосфором, также войска киевского режима используют там кассетные боеприпасы, рассказал РИА Новости боец российской разведывательной бригады "Днепр". "Фосфор. Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтобы потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там, вообще, был заповедник", — сообщил РИА Новости российский разведчик. Боец считает, что из-за применения украинской армией фосфора заповеднику и животным в нем наносится непоправимый ущерб. "Да, (бьют) фосфором, зажигалками, всем, чем можно. Кассетами", — заключил военный.
https://ria.ru/20221116/fosfor-1832087845.html
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в мире
В мире
ВСУ фосфором уничтожают Кинбурнский заповедник, сообщил российский военный

Российский боец: ВСУ намерено уничтожают Кинбурнский заповедник белым фосфором

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий казачьего батальона "Терек" на боевой позиции в районе Кинбурнской косы
Военнослужащий казачьего батальона Терек на боевой позиции в районе Кинбурнской косы - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий казачьего батальона "Терек" на боевой позиции в районе Кинбурнской косы. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Украинская армия прицельно наносит удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы с помощью снарядов, начиненных белым фосфором, также войска киевского режима используют там кассетные боеприпасы, рассказал РИА Новости боец российской разведывательной бригады "Днепр".
"Фосфор. Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтобы потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там, вообще, был заповедник", — сообщил РИА Новости российский разведчик.
Боец считает, что из-за применения украинской армией фосфора заповеднику и животным в нем наносится непоправимый ущерб.
"Да, (бьют) фосфором, зажигалками, всем, чем можно. Кассетами", — заключил военный.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе
16 ноября 2022, 23:49
 
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