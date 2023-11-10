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ВСУ фосфором уничтожают Кинбурнский заповедник, сообщил российский военный

ВСУ фосфором уничтожают Кинбурнский заповедник, сообщил российский военный - РИА Новости, 10.11.2023

ВСУ фосфором уничтожают Кинбурнский заповедник, сообщил российский военный

Украинская армия прицельно наносит удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы с помощью снарядов, начиненных белым фосфором, также войска киевского режима... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T06:09

2023-11-10T06:09

2023-11-10T15:09

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Украинская армия прицельно наносит удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы с помощью снарядов, начиненных белым фосфором, также войска киевского режима используют там кассетные боеприпасы, рассказал РИА Новости боец российской разведывательной бригады "Днепр". "Фосфор. Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтобы потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там, вообще, был заповедник", — сообщил РИА Новости российский разведчик. Боец считает, что из-за применения украинской армией фосфора заповеднику и животным в нем наносится непоправимый ущерб. "Да, (бьют) фосфором, зажигалками, всем, чем можно. Кассетами", — заключил военный.

https://ria.ru/20221116/fosfor-1832087845.html

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