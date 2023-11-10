https://ria.ru/20231110/zabaykale-1908597526.html

Павильон Забайкалья в виде цветка презентуют на выставке "Россия"

Павильон Забайкалья в виде цветка презентуют на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.11.2023

Павильон Забайкалья в виде цветка презентуют на выставке "Россия"

Павильон Забайкальского края в виде цветка багульника презентуют на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве 15 ноября, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:18

2023-11-10T11:18

2023-11-10T11:20

забайкальский край

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забайкальский край

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владимир путин

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ЧИТА, 10 ноя - РИА Новости. Павильон Забайкальского края в виде цветка багульника презентуют на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве 15 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Гостей ждут в павильоне №75. Багульник или рододендрон даурский плотно укоренился в числе символов нашего региона. На выставке "Россия", которая открылась 4 ноября, павильон о Забайкалье представлен в виде этого цветка. Презентуют экспозицию о Забайкалье 15 ноября, участие в мероприятии примет губернатор региона Александр Осипов", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что открывает выставку Забайкалья экран "Узнай, какой ты забайкалец". С его помощью можно сделать моментальное фото в костюме Чингисхана, декабриста, традиционном эвенкийском или бурятском нарядах, облачении буддийского монаха или монаха из Агинского дацана, а затем выложить это фото в соцсети или отправить на электронную почту. Также на выставке представлены экспонаты Международной ассоциации бурятских оружейников и Академии бурятского национального искусства Жигжита Баясхаланова, две скульптуры "Ясновидение" и "Рождение гения" всемирно известного забайкальца Даши Намдакова. "На огромном экране можно посмотреть на самые красивые места края и увидеть яркие культурные символы региона. Гостям выставки расскажут про национальный парк "Алханай", Агинский и Цугольский дацаны, Бутинский дворец в Нерчинске, нацпарк "Чикой", Чарскую пустыню и Даурский заповедник. Экспозиция региональной федерации стрельбы из лука, силомер, интерактивная карта туристических маршрутов, интерактивная медиа-афиша "События Забайкалья" и игровой автомат с забайкальскими сувенирами - всё это смогут увидеть посетители выставки", - добавили в пресс-службе. Кроме того, для гостей выставки в этот день проведут обряд бракосочетания по традициям "семейских". Интересной станет и презентация Забайкалья на фестивале гастрономических традиций. "Из Забайкалья приедут лучшие повара. Они будут удивлять гостей блюдами, приготовленными из продуктов, созданных на забайкальской земле. Известно, что будут паштет, булочки с начинкой и баранина на камнях. Авторская современная подача блюд обещает стать настоящим шоу",- процитировали в пресс-службе замминистра экономики региона Дениса Рысева. Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ о проведении Международной выставки-форума в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации.

https://ria.ru/20231110/svadba-1908548397.html

https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, забайкальский край, нерчинск, владимир путин, александр осипов