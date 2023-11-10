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В Кремле пройдет концерт, посвященный 370-летию Забайкалья - РИА Новости, 10.11.2023
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Забайкальский край
 
10:44 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zabaykale-1908589322.html
В Кремле пройдет концерт, посвященный 370-летию Забайкалья
В Кремле пройдет концерт, посвященный 370-летию Забайкалья - РИА Новости, 10.11.2023
В Кремле пройдет концерт, посвященный 370-летию Забайкалья
Концерт "Даурия - колыбель цивилизаций", посвященный 370-летию российской государственности в Забайкальском крае, проведут в Государственном Кремлевском дворце... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:44
2023-11-10T10:44
забайкальский край
забайкальский край
государственный кремлевский дворец
вячеслав манучаров
пелагея
анастасия макеева
дальний восток
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ЧИТА, 10 ноя - РИА Новости. Концерт "Даурия - колыбель цивилизаций", посвященный 370-летию российской государственности в Забайкальском крае, проведут в Государственном Кремлевском дворце 13 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. "Концерт забайкальских творческих коллективов и звезд российской эстрады пройдёт 13 ноября в Государственном Кремлёвском дворце. Он будет приурочен к 370-летию российской государственности в Забайкалье, а его основной темой станет значение Забайкалья, его истории, традиций и культуры для освоения Дальнего Востока. Режиссером концерта стал Леонид Ситов – режиссер-постановщик, который с 2019 года занимается организацией Забайкальского международного кинофестиваля, а именно – церемониями открытия и закрытия главного кино-события края и также гала-концертом", - рассказали в пресс-службе. На концерте выступят национальный театр песни и танца "Амар сайн", театр песни и танца "Забайкалье" и театр национальных культур "Забайкальские узоры". Во время театральных постановок на сцене с песнями и танцами покажут разнообразие культуры народов края. Театр песни и танца "Амар сайн" с 1991 года в своих выступлениях раскрывает подлинное искусство бурятского народа. Его артисты выступают в красочных традиционных костюмах, а в их песнях звучит история. "Амар сайн" гастролирует не только по региону, но и по России и ближайшим странам. "Театр "Забайкалье" давно знаком публике своими удалыми народными песнями. Он был создан в 2002 году, а их песня "Точилка" стала негласным гимном города, который знают далеко за пределами региона. Артисты выступали вместе с певицей Пелагеей, актёром Александром Михайловым, Дмитрием Ревякиным и группой "Калинов мост", а также с оркестром джазмена Олега Лундстрема. "Забайкальские узоры" – один из старейших театров края. Они собрали ансамбль и начали выступать в 1977 году на базе Читинского областного культпросветучилища. В 1990-х годах они были первым коллективом, который выехал в Китай для участия в официальной культурной программе от Забайкалья, а затем были гастроли в Бельгии, Франции, Беларуси и в разных регионах России", - добавили в пресс-службе. Уточняется, что концерт проведут заслуженный артист России, актер театра и кино Вячеслав Манучаров, а также актриса, певица, телеведущая и фотомодель Анастасия Макеева. Манучаров – актер кино и театра, пародист, известный телеведущий, участник развлекательных телепроектов. В конце 2000-х Манучаров начал активно работать на телевидении: выступал в качестве актера в шоу "Большая разница", вел и кулинарное шоу "Вкус жизни" на Первом канале. Анастасия Макеева – актриса театра и кино, певица и модель. Известность ей принесли роли в телесериалах "Омут", "Анна Каренина". В 2021 году стала участницей проекта "Точь-в-точь".
https://ria.ru/20230924/godovschina-1898352918.html
https://ria.ru/20231108/rosatom-1908248196.html
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забайкальский край, государственный кремлевский дворец, вячеслав манучаров, пелагея, анастасия макеева, дальний восток
Забайкальский край, Забайкальский край, Государственный Кремлевский дворец, Вячеслав Манучаров, Пелагея, Анастасия Макеева, Дальний Восток
В Кремле пройдет концерт, посвященный 370-летию Забайкалья

В Кремле 13 ноября пройдет концерт, посвященный 370-летию Забайкалья

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Кремлевский дворец
Государственный Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный Кремлевский дворец. Архивное фото
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ЧИТА, 10 ноя - РИА Новости. Концерт "Даурия - колыбель цивилизаций", посвященный 370-летию российской государственности в Забайкальском крае, проведут в Государственном Кремлевском дворце 13 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
"Концерт забайкальских творческих коллективов и звезд российской эстрады пройдёт 13 ноября в Государственном Кремлёвском дворце. Он будет приурочен к 370-летию российской государственности в Забайкалье, а его основной темой станет значение Забайкалья, его истории, традиций и культуры для освоения Дальнего Востока. Режиссером концерта стал Леонид Ситов – режиссер-постановщик, который с 2019 года занимается организацией Забайкальского международного кинофестиваля, а именно – церемониями открытия и закрытия главного кино-события края и также гала-концертом", - рассказали в пресс-службе.
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Годовщину российского Забайкалья отпраздновали спектаклем
24 сентября, 18:05
На концерте выступят национальный театр песни и танца "Амар сайн", театр песни и танца "Забайкалье" и театр национальных культур "Забайкальские узоры". Во время театральных постановок на сцене с песнями и танцами покажут разнообразие культуры народов края.
Театр песни и танца "Амар сайн" с 1991 года в своих выступлениях раскрывает подлинное искусство бурятского народа. Его артисты выступают в красочных традиционных костюмах, а в их песнях звучит история. "Амар сайн" гастролирует не только по региону, но и по России и ближайшим странам.
"Театр "Забайкалье" давно знаком публике своими удалыми народными песнями. Он был создан в 2002 году, а их песня "Точилка" стала негласным гимном города, который знают далеко за пределами региона. Артисты выступали вместе с певицей Пелагеей, актёром Александром Михайловым, Дмитрием Ревякиным и группой "Калинов мост", а также с оркестром джазмена Олега Лундстрема. "Забайкальские узоры" – один из старейших театров края. Они собрали ансамбль и начали выступать в 1977 году на базе Читинского областного культпросветучилища. В 1990-х годах они были первым коллективом, который выехал в Китай для участия в официальной культурной программе от Забайкалья, а затем были гастроли в Бельгии, Франции, Беларуси и в разных регионах России", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что концерт проведут заслуженный артист России, актер театра и кино Вячеслав Манучаров, а также актриса, певица, телеведущая и фотомодель Анастасия Макеева. Манучаров – актер кино и театра, пародист, известный телеведущий, участник развлекательных телепроектов. В конце 2000-х Манучаров начал активно работать на телевидении: выступал в качестве актера в шоу "Большая разница", вел и кулинарное шоу "Вкус жизни" на Первом канале. Анастасия Макеева – актриса театра и кино, певица и модель. Известность ей принесли роли в телесериалах "Омут", "Анна Каренина". В 2021 году стала участницей проекта "Точь-в-точь".
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Забайкальский крайЗабайкальский крайГосударственный Кремлевский дворецВячеслав МанучаровПелагеяАнастасия МакееваДальний Восток
 
 
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