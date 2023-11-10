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Трамп назвал "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой - РИА Новости, 10.11.2023
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14:13 10.11.2023 (обновлено: 14:14 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/yadernoe-1908665362.html
Трамп назвал "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой
Трамп назвал "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой - РИА Новости, 10.11.2023
Трамп назвал "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Univision, что при нынешнем американском лидере Джо Бадене главная угроза в мире - это не... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:13
2023-11-10T14:14
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
ядерное оружие
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Univision, что при нынешнем американском лидере Джо Бадене главная угроза в мире - это не глобальное потепление, а "ядерное потепление", которое может закончиться третьей мировой войной. "У нас в США сейчас некомпетентный лидер. Он не может спуститься со сцены и найти лестницу, он не может связать и двух слов, но имеет дело и с (президентом РФ Владимиром) Путиным и с председателем КНР Си (Цзиньпином)... Главная угроза сейчас - это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной... Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении. Это единственная главная угроза для всех стран", - заявил Трамп, критикуя политику Байдена. В октябре на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир Трамп назвал подходы Байдена к обострению в Израиле и кризису вокруг Украины "безумием разжигателя войны".
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, ядерное оружие
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Ядерное оружие
Трамп назвал "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой

Трамп: "ядерное потепление" при Байдене грозит третьей мировой войной

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Univision, что при нынешнем американском лидере Джо Бадене главная угроза в мире - это не глобальное потепление, а "ядерное потепление", которое может закончиться третьей мировой войной.
"У нас в США сейчас некомпетентный лидер. Он не может спуститься со сцены и найти лестницу, он не может связать и двух слов, но имеет дело и с (президентом РФ Владимиром) Путиным и с председателем КНР Си (Цзиньпином)... Главная угроза сейчас - это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной... Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении. Это единственная главная угроза для всех стран", - заявил Трамп, критикуя политику Байдена.
В октябре на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир Трамп назвал подходы Байдена к обострению в Израиле и кризису вокруг Украины "безумием разжигателя войны".
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампЯдерное оружие
 
 
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