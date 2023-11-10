https://ria.ru/20231110/yadernoe-1908665362.html

Трамп назвал "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой

Трамп назвал "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой - РИА Новости, 10.11.2023

Трамп назвал "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Univision, что при нынешнем американском лидере Джо Бадене главная угроза в мире - это не... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:13

2023-11-10T14:13

2023-11-10T14:14

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

ядерное оружие

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Univision, что при нынешнем американском лидере Джо Бадене главная угроза в мире - это не глобальное потепление, а "ядерное потепление", которое может закончиться третьей мировой войной. "У нас в США сейчас некомпетентный лидер. Он не может спуститься со сцены и найти лестницу, он не может связать и двух слов, но имеет дело и с (президентом РФ Владимиром) Путиным и с председателем КНР Си (Цзиньпином)... Главная угроза сейчас - это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной... Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении. Это единственная главная угроза для всех стран", - заявил Трамп, критикуя политику Байдена. В октябре на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир Трамп назвал подходы Байдена к обострению в Израиле и кризису вокруг Украины "безумием разжигателя войны".

https://ria.ru/20231106/ugroza-1907599141.html

сша

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, ядерное оружие