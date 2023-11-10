https://ria.ru/20231110/vzryvy-1908777616.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 10.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Общественное". РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T20:52

2023-11-10T20:52

2023-11-10T23:42

специальная военная операция на украине

одесса

вооруженные силы украины

одесская область

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Общественное"."В Одессе слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в публикации в Telegram-канале. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе объявили в 20:35 мск, она звучит до сих пор.Позднее издание "Страна.ua" сообщило, что под удар попала припортовая инфраструктура города. В свою очередь, глава областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что в Одесском районе "зафиксированы два взрыва". Он также сообщил о "двух попаданиях".Российские Вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года, когда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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одесса, вооруженные силы украины, одесская область